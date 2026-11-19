El máximo tribunal de Naciones Unidas afirmó el jueves que las pruebas demuestran que fuerzas de Myanmar mataron a unos 10.000 rohinya durante operaciones militares en 2017.

La conclusión se dio a conocer al inicio de una sesión de tres horas para dar lectura a la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre si Myanmar cometió genocidio en una brutal ofensiva contra los rohinya hace casi una década. La violencia obligó a cientos de miles en la minoría musulmana a huir al vecino Bangladesh.

“La corte determina que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinya, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, así como actos de violencia extrema contra niños, y atacaron a rohinya que huían”, dijo el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, en un abarrotado Gran Salón de Justicia.

Gambia, un país africano de mayoría musulmana, inició el proceso ante la Corte Internacional de Justicia en 2019 pidiendo que determinase si Myanmar había incumplido la Convención sobre el Genocidio de 1948, ordene al país poner fin a cualquier actividad ilegal dirigida contra los rohinya y garantice que los responsables del genocidio sean castigados.

Myanmar ha defendido su campaña militar calificándola como una operación antiterrorista legítima que no equivalía a genocidio.

El fallo llega mientras el alto tribunal de la ONU tramita también acusaciones de genocidio vinculadas al conflicto en Gaza y a la guerra en Ucrania.

“Los genocidios tienen similitudes en la forma en que se cometen, así que esta decisión tendrá un impacto en otros casos”, dijo Melanie O’Brien, profesora de derecho internacional en la Universidad de Australia Occidental.

En agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó lo que denominó una campaña de “limpieza” en el estado de Rakhine en respuesta a un ataque de un grupo insurgente rohinya. La operación dio lugar a acusaciones de violaciones masivas y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad, que también habrían quemado miles de viviendas.

En virtud de la convención de 1948, para establecer que ocurrió un genocidio, el tribunal debe determinar que existió la intención de destruir a los rohinya “en su totalidad o en parte”.

Alrededor de 1,2 millones de refugiados rohinya viven ahora en Bangladesh, principalmente en campamentos abarrotados en el distrito de Cox’s Bazar, donde soportan duras condiciones marcadas por el riesgo de incendio, las enfermedades infecciosas, los deslaves durante el monzón, el saneamiento inadecuado y las estrictas restricciones laborales.

Gambia ha solicitado reparaciones para los rohinya, incluida una orden para que Myanmar les conceda la ciudadanía plena y el derecho a regresar a casa.

Los fallos del tribunal son definitivos y jurídicamente vinculantes, pero incluso aunque acceda a la petición de Gambia, no tiene forma de hacer que se cumpla más allá de informar de ello al Consejo de Seguridad de la ONU.

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El periodista de The Associated Press Grant Peck en Bangkok contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.