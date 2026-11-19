Los países deben unirse para mantener abierto el comercio y el desarrollo tecnológico, dijo el presidente de China, Xi Jinping, a otros líderes que asistían el jueves a la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Shenzhen, un centro financiero conocido por sus rascacielos.

El gran despliegue de reuniones de la APEC, que congrega a economías de la cuenca del Pacífico, ha exhibido el liderazgo de China en inteligencia artificial y otras maravillas del siglo XXI. Pero está quedando opacada por la política de las grandes potencias, mientras Xi, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladímir Putin, se preparan para reunirse más tarde en el día en una cumbre trilateral sin precedentes.

La reunión anual de APEC ha seguido las tradiciones de recibimientos formales, una cena de gala, decenas de reuniones bilaterales al margen y una foto oficial de grupo. Este año, el retrato combinó trajes de negocios y amplias bufandas rojas o azules sobre los hombros de los líderes.

La sede, en el emblemático centro tecnológico de China, resplandeciente con sus espectáculos de luces y robots, ha atraído algo más de atención de lo habitual para un grupo que avanza muy lentamente hacia su objetivo de larga data de establecer una zona de libre comercio en torno a la cuenca del Pacífico, al tiempo que mantiene el diálogo entre sus miembros en medio de guerras, disputas comerciales y crisis económicas.

Se espera que la reunión entre Xi, Trump y Putin se centre en un abanico mucho más amplio de asuntos, como las armas nucleares y los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

En la inauguración del foro de líderes a puerta cerrada, Xi instó a los dirigentes de las 21 economías del bloque a unirse en torno a sus intereses compartidos en el comercio abierto y el desarrollo tecnológico.

“Los miembros de APEC son como pasajeros que viajan en el mismo barco”, dijo a las decenas de funcionarios dispuestos en un gran círculo en el lujoso recinto. “Para capear los vientos y las olas del Pacífico, debemos unir fuerzas, cuidarnos unos a otros y fortalecer los vínculos de intereses compartidos”.

Putin, en su primera aparición en una cumbre del grupo en nueve años, coincidió con Xi al afirmar que la “APEC debe marcar un tono de unidad y desarrollar una agenda constructiva de cooperación”.

En sus breves declaraciones, Trump se jactó de la economía de Estados Unidos y señaló que esperaba firmar más acuerdos comerciales en un futuro cercano. Aseguró que ha ayudado a atraer billones de dólares en nuevas inversiones a su país y a crear billones en nueva riqueza.

También prometió oponerse a los esfuerzos “globalistas” para regular o sofocar la inteligencia artificial, a la que llama “superinteligencia”.

Aun así, los esfuerzos de Estados Unidos por restringir el acceso chino a los chips informáticos más avanzados y a otros componentes utilizados para la IA son un punto de fricción persistente para Beijing, algo que se puso de manifiesto en el reciente escándalo por la relación del fundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, con una ejecutiva china del sector.

Xi y otros líderes asiáticos han subrayado el mensaje de que es imperativo que la tecnología de inteligencia artificial se comparta de manera justa y se regule para garantizar la estabilidad financiera, la ciberseguridad y un crecimiento equitativo.

Washington endureció a principios de semana las restricciones al acceso remoto a esa tecnología, en una medida que, según los expertos, ha eliminado una laguna significativa que facilitaba el acceso a chips Nvidia de última generación utilizados para la inteligencia artificial por un valor de miles de millones de dólares.

En un plano más general, la IA está teniendo un “impacto material” en el crecimiento mundial, ayudando a compensar el efecto de las crisis energéticas derivadas de la guerra en Oriente Medio, dijo Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a los líderes de la APEC.

Las economías de la región APEC, que representan más de la mitad de toda la actividad empresarial mundial, están creciendo a un ritmo anual del 3,4%, ligeramente por encima del crecimiento global del 3,1%, indicó. Y el comercio mundial se ha estado expandiendo a una tasa del 4,6%, en gran medida gracias al auge de las inversiones en inteligencia artificial.

“Mientras que la crisis energética eventualmente se disipará, la IA es para siempre, el factor más significativo para la competitividad, la productividad y el crecimiento a medio plazo”, afirmó Georgieva.

“Esta es la transformación más rápida en la historia humana”, añadió. “Y, para decirlo muy simplemente: si te duermes, pierdes”.

____

Periodistas de The Associated Press en todo el mundo contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.