Los estudiantes bloquean de nuevo los liceos franceses y ponen a prueba el movimiento de protesta

Estudiantes inconformes en Francia volvieron a bloquear sus escuelas secundarias el martes, en una jornada de manifestaciones que pondrá a prueba la resiliencia y la energía de un movimiento nacional, movilizado desde hace varias semanas, que exige más recursos para el sistema escolar.

En el liceo o escuela secundaria Hélène Boucher, en el distrito 20 de París, los manifestantes tumbaron contenedores de basura y bicicletas para crear una barricada improvisada frente al centro.

Al igual que cientos de otras en todo el país, la escuela estaba cerrada. Las autoridades comenzaron a cerrar escuelas la semana pasada para restarle fuerza a las manifestaciones, después de los daños generalizados en centros educativos y del aumento de lesiones entre personal, estudiantes y policías.

Los medios franceses también informaron de protestas en otras ciudades y localidades la mañana del martes, mientras los sindicatos convocaban a los trabajadores a manifestarse más tarde el martes en apoyo al movimiento de estudiantes de secundaria que está sacudiendo al gobierno del presidente Emmanuel Macron.

La respuesta del gobierno ha sido contundente: la policía realizó más de 5.000 detenciones la semana pasada, y el 85% de los detenidos eran menores. Pero el uso generalizado por parte de la policía de detenciones, gas lacrimógeno y armas de control de disturbios contra manifestantes adolescentes está alimentando la desobediencia y enfureciendo a algunos padres y docentes.

En Hélène Boucher, padres y otros adultos se colocaron el martes entre los manifestantes y las fuerzas policiales que vigilaban.

Los bloqueos y las protestas escolares comenzaron en la región de París a mediados de septiembre y se extendieron a otras ciudades y localidades. Los manifestantes expresan una serie de quejas, a menudo centradas en denuncias sobre la grave escasez de recursos y oportunidades de progreso para los alumnos de escuelas desfavorecidas, pese a la promesa del lema nacional de Francia: “Libertad, Igualdad, Fraternidad”.

Los alumnos han puesto el foco en aulas deterioradas que carecen de elementos básicos como pupitres y sillas, que se vuelven asfixiantes en verano por falta de aire acondicionado e incluso están infestadas de ratas. Otras quejas muy difundidas son que las escuelas no cuentan con suficiente personal y que la carga de trabajo de los alumnos es agotadora. Las horas lectivas obligatorias de los estudiantes de secundaria franceses están entre las más altas de Europa.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.