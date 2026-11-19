Las fuerzas armadas de Estados Unidos han vuelto a contar con dos portaaviones que respaldan las operaciones de guerra contra Irán después de que el USS George Washington saliera de Oriente Medio.

Una portavoz de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, la comandante Katie Koenig, manifestó el miércoles que el USS George Washington, con base en Japón, estaba ahora bajo control de su flota y “realizando operaciones rutinarias” en la región de Asia-Pacífico.

Es el más reciente cambio en una reorganización de portaaviones en Oriente Medio. Durante la guerra con Irán, los portaaviones han servido como el eje de una flota de Estados Unidos que ha bloqueado todo el transporte marítimo mercante hacia y desde la República Islámica, con la que el gobierno de Donald Trump pretende seguir asfixiando la economía de Teherán al impedir que su petróleo llegue a los mercados mundiales.

El George Washington salió de Oriente Medio en la misma semana en que llegó el USS Theodore Roosevelt, lo que elevó brevemente a tres el número de portaaviones estadounidenses en aguas cercanas a Irán.

El USS George H.W. Bush, que llegó a la región en abril, y el Roosevelt son ahora los dos portaaviones en la zona, además de más de una docena de destructores, cruceros y un buque de combate litoral.

La presencia naval está ayudando a mantener el bloqueo sobre Irán, mientras Estados Unidos también lleva a cabo algunos ataques contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que pasaba casi un tercio del petróleo mundial antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero. Las interrupciones del transporte marítimo a través del estrecho han elevado los precios mundiales de la energía.

La impopularidad de la guerra contra Irán y los efectos económicos resultantes contribuyeron a importantes derrotas para el Partido Republicano en las elecciones de Estados Unidos de este mes.

Trump ha enviado señales contradictorias sobre si planea volver a combates a gran escala contra Irán, pero cualquier acuerdo para poner fin a los combates parece estar todavía muy lejos.

Trump advirtió recientemente a Irán que las fuerzas armadas de Estados Unidos están “listas para disparar” y que Estados Unidos estaba vigilando Pickaxe Mountain, una instalación vinculada al programa nuclear de Irán, en busca de señales de actividad.

También ha afirmado que era muy poco probable que tuviera que ordenar nuevos ataques importantes contra Irán, ya que --según dijo-- la guerra “desde el punto de vista militar, está, en la práctica, terminada”.

El USS George Washington había llegado a Oriente Medio en agosto. Fue retirado del mar de China Meridional poco después de que surgieran reportes de problemas de salud mental y de abastecimiento a bordo de otro portaaviones que llevaba mucho tiempo desplegado en Oriente Medio —el USS Abraham Lincoln—. El Lincoln estableció un récord estadounidense de tiempo ininterrumpido en el mar, con más de 240 días.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.