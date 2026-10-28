Los 4 choques mortales de tren en España este año, en resumen

La colisión mortal el miércoles entre dos trenes de alta velocidad en el centro de España fue el segundo accidente fatal en nueve meses en una red que durante mucho tiempo fue motivo de orgullo nacional.

España ha pasado décadas construyendo la mayor red ferroviaria de alta velocidad de Europa, solo superada por la de China.

Hasta este año, no se habían registrado incidentes mortales en sus líneas dedicadas a la alta velocidad desde que la red se inauguró en 1992, según indicaron funcionarios.

Eso terminó con el desastre cerca de Adamuz, que causó la muerte de 46 personas en enero.

Ese accidente y el del miércoles involucraron a trenes operados por la empresa estatal RENFE y la compañía privada IRYO en la vía que conecta Madrid con la región de Andalucía.

El año también ha registrado incidentes mortales en una línea de cercanías cerca de Barcelona y en un paso a nivel en el centro de España.

Un vistazo a cuatro incidentes ferroviarios mortales en España este año:

28 de octubre: Trenes de alta velocidad chocan cerca de Urda

Dos trenes de alta velocidad, ambos en ruta de Madrid a Sevilla, chocaron cerca de Urda, en la provincia de Toledo, causando la muerte de al menos 68 personas y dejando decenas más heridas, informaron autoridades regionales.

Un tren impactó la parte trasera de otro que se había detenido, lo que descarriló dos vagones. El choque paralizó los servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

18 de enero: Descarrilamiento y colisión dejan 46 muertos

Un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló cerca de Adamuz, en el sur de España, y chocó con un tren de Renfe que venía en sentido contrario con destino a Huelva.

Murieron 46 personas y más de 100 resultaron heridas. El impacto hizo que los dos primeros vagones del tren de Renfe cayeran por un terraplén.

Los hallazgos preliminares de los investigadores indicaron que una fractura en el riel parecía ser anterior al descarrilamiento.

20 de enero: Un tren golpea un muro caído cerca de Barcelona

Un tren de cercanías se accidentó cerca de Gelida, a las afueras de Barcelona, después de que un muro de contención se desplomara sobre las vías durante fuertes lluvias.

Una persona murió y 41 resultaron heridas, según el gobierno español.

El accidente ocurrió dos días después del desastre de Adamuz y fue seguido por una suspensión de los servicios de cercanías Rodalies de Cataluña.

12 de febrero: Muere un automovilista en un paso a nivel

Un tren de pasajeros que viajaba de Madrid a Badajoz embistió un automóvil en un paso a nivel cerca de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo.

El conductor del automóvil murió. Ninguno de los 206 pasajeros a bordo del tren resultó herido, según los servicios regionales de emergencias.

El tráfico ferroviario fue interrumpido y se organizó transporte de reemplazo para los pasajeros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.