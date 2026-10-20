Relaciones de EEUU con Ucrania alcanzan nuevo mínimo por cambios en la postura de Trump

La alianza entre Estados Unidos y Ucrania se precipita hacia un posible punto de quiebre, luego de que Moscú salió fortalecido por el reciente rechazo del presidente Donald Trump a aplicarle nuevas sanciones a Rusia y Kiev se debilitó por las interrupciones en el apoyo satelital a sus drones durante la guerra.

La relación de Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy siempre ha sido cambiante, mientras que el presidente republicano ha presumido a menudo su buena sintonía con el mandatario ruso Vladímir Putin. Pero las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania parecen estar en un nuevo mínimo, lo que amenaza con inclinar el equilibrio de la guerra a favor de Rusia y poner en riesgo los intereses de seguridad de Washington en todo el mundo.

“En este momento, las cosas se ven más negras que nunca en lo que respecta a la política de esta administración hacia Rusia y Ucrania”, expresó John Herbst, exembajador en Ucrania durante el gobierno del presidente George W. Bush y ahora investigador del Atlantic Council, un centro de investigación en el área de los asuntos internacionales.

Trump lleva más de una semana insultando a Zelenskyy y recurriendo a políticas que benefician a Putin, al tiempo que el presidente ucraniano ha dicho que se siente traicionado y teme por el futuro de su país. Pero el mandatario estadounidense aún puede cambiar de postura respecto a Zelenskyy —especialmente mientras enfrenta indignación bipartidista de legisladores—, algo que Trump ya ha hecho antes.

Es bien sabido que, el año pasado, Trump arremetió duramente contra el gobernante de Ucrania en el Despacho Oval, advirtiéndole: “Lleguen a acuerdo o nos marchamos”. Washington suspendió brevemente el intercambio de información de inteligencia. Sin embargo, para julio de ese mismo año, Trump elogiaba a Zelenskyy y dijo que, de hecho, “desarrollaron una buena relación”.

“Trump es un tipo voluble”, comentó Herbst. “Puede despertarse mañana por la mañana, decidir que ya ha hecho suficiente al respecto, y empezar a inclinarse en la dirección opuesta”.

Nadie ha asumido la responsabilidad por las restricciones satelitales sobre Ucrania

Las decisiones recientes de Trump han desconcertado a expertos y enfurecido a demócratas y a algunos republicanos, cuando faltan dos semanas para unas elecciones legislativas de mitad de mandato que son decisivas.

Después de que The Wall Street Journal informara que Putin planteó la posibilidad de una reunión con Trump y el mandatario chino Xi Jinping para negociar el fin de la guerra en Ucrania, Trump dijo a periodistas el lunes que estaba abierto a ello, pero que esperaba que se centrara en esfuerzos de desnuclearización. Al preguntársele si estaría dispuesto a negociar el fin de la guerra sin Zelenskyy, Trump pareció indicar que sí.

“Creo que es hora de que alguien más negocie en nombre de Ucrania”, expresó.

Trump decidió el viernes eximir a Rusia de sanciones en un proyecto de ley que el Congreso aprobó por abrumadora mayoría para apoyar a Ucrania. La legislación, que lleva el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, apuntaba a interrumpir el flujo de recursos financieros a Moscú que alimenta la guerra.

Ese desaire siguió al anuncio de Trump de un acuerdo para importar diésel ruso, en un intento con pocas probabilidades de lograr frenar los altos precios de la gasolina. El acuerdo fue duramente criticado tanto por republicanos como por demócratas, quienes sostienen que ayudará a Rusia y a la vez no representará una diferencia en los precios mundiales del combustible, que están elevados principalmente debido a la guerra que lanzó el mandatario estadounidense contra Irán.

Luego hubo cambios en el apoyo satelital de SpaceX a las fuerzas armadas ucranianas, de los que nadie se ha responsabilizado.

Starshield es una versión de grado militar del servicio de internet satelital Starlink, de SpaceX, y constituye la columna vertebral de las operaciones de drones y las comunicaciones de Ucrania. Zelenskyy dice que su país enfrenta importantes restricciones de velocidad, lo que ha impedido que los drones ucranianos intercepten los drones rusos propulsados por motores a reacción.

El director de SpaceX, el magnate Elon Musk —aliado de Trump—, ha dicho que Starshield está controlado por Estados Unidos y que cualquier límite lo deciden las fuerzas armadas y, en última instancia, Trump. Pero el mandatario dijo a periodistas el viernes que él no ordenó aplicar restricciones, y dudó que Musk lo hubiera hecho.

El secretario de Estado Marco Rubio señaló el sábado que Ucrania quiere tener acceso a Starshield, pero no lo tiene. El lunes indicó que el Pentágono controla Starshield, y que “Ucrania se ha beneficiado de ello” y quiere ampliar su uso para realizar ataques más allá de su territorio.

Las fuerzas armadas estadounidenses no han respondido a preguntas sobre su participación.

Y mientras que Rusia ha lanzado nuevos ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, Zelenskyy dijo el lunes que Kiev una vez más no recibió ninguna alerta temprana por parte de sus socios —incluido Estados Unidos— sobre los ataques más recientes.

“Rusia mató a seis personas, incluida una madre y su hijo, que tenía poco más de un año”, escribió Zelenskyy en la red social X, y añadió que así “es como Rusia responde a las exenciones de sanciones y a la reducción de la presión”.

Trump y Rubio dicen que Washington no ha dejado de proporcionar a Kiev datos de inteligencia que han ayudado a Ucrania a contrarrestar ataques rusos.

Algunos expertos dicen que Trump intenta apaciguar a Putin

Dan Fried, exembajador de Estados Unidos en Polonia y exsecretario de Estado adjunto para asuntos europeos durante el gobierno de Bush, dijo que le desconcertaban las posturas cambiantes del gobierno de Trump sobre Ucrania.

Fried indicó que en un principio pensó que el anuncio de Trump sobre el diésel buscaba influir en las elecciones de medio mandato con precios de combustible más bajos. Pero lo que siguió lo hizo cambiar de opinión.

“Todo parece diseñado para presionar a Zelenskyy y congraciarse con Putin”, sostuvo Fried, ahora investigador del Atlantic Council.

Fiona Hill, quien fue asesora de Trump sobre Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional durante su primer mandato, dijo que Trump podría estar intentando apaciguar a Putin por temor a que Rusia pueda hacer más para apoyar a Irán.

Desde que Trump inició la guerra contra el gobierno iraní en febrero, el Kremlin le ha enviado tecnología de drones a Teherán e información que podría ayudarle a atacar buques de guerra estadounidenses, aeronaves y otros activos en la región.

“Así que quizá sea esto: Putin simplemente está cobrando un favor por no devastar a Trump a través de Irán, según podría hacerlo ayudando a los iraníes”, manifestó Hill, ahora investigadora sénior de la Brookings Institution, una organización sin fines de lucro enfocada en investigaciones de ciencias sociales.

Trump reveló sus preocupaciones en redes sociales el domingo, dicendo: “Rusia está haciendo muy poco, si es que hace algo, para ayudar a la República Islámica de Irán, en comparación con lo que podrían estar haciendo, y quiero que siga así, y lo hará, a menos que gente estúpida se interponga”.

Crecen las críticas en el Congreso

Un factor que podría empujar a Trump hacia una distensión con Zelenskyy es la oleada de críticas por parte de los republicanos. Se enfrentan a un creciente impulso demócrata en el tramo final de las campañas para las elecciones de medio mandato, que determinarán el control del Congreso.

El representante de Pensilvania Brian Fitzpatrick, un republicano moderado en una contienda competitiva, ha pedido audiencias en el Congreso sobre las interrupciones de Starshield y “recortes presupuestarios inmediatos, severos y punitivos a cualquier agencia o jefe de agencia responsable”.

Richard Blumenthal, senador demócrata de Connecticut, dijo en X que él y Thom Tillis, senador republicano saliente de Carolina del Norte, organizaron el lunes una llamada con Zelenskyy y un grupo bipartidista de legisladores, en la que se abordaron, entre otros temas, las interrupciones en el intercambio de información de inteligencia con Washington.

En un video de la sesión informativa publicado en internet, Zelenskyy también señaló que a Ucrania “prácticamente no le quedan interceptores Patriot de Estados Unidos”, y alegó que “el Pentágono está retrasando la entrega de misiles que nuestros socios ya pagaron”.

Roger Wicker, senador republicano de Mississippi que preside la Comisión de Servicios Armados del Senado, instó a Trump a aceptar el compromiso de Zelenskyy de detener los ataques contra la infraestructura energética rusa, a cambio de que Estados Unidos proporcione asistencia en la identificación de objetivos para frenar los misiles de Rusia.

“¡El presidente Trump puede bajar hoy los precios en las gasolineras simplemente al aceptar este acuerdo!”, publicó Wicker en X.

Independientemente de qué partido político controle el Congreso el próximo año, es probable que los legisladores se rebelen si Trump llega a un acuerdo con Rusia y China sobre Ucrania, dijo Fried, el exembajador en Polonia.

“Está claro que tenemos una influencia considerable sobre Putin”, señaló, “pero también está claro que no la estamos usando. Es un desastre”.

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Los periodistas de The Associated Press Lynn Berry y Seung Min Kim contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.