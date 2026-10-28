La cura de Trump para los males republicanos en las legislativas es más Trump. ¿Funcionará?

Al presidente Donald Trump le gusta jugar a hacer creer a sus simpatizantes.

“Solo cierren los ojos”, les dice, “y finjan que estoy en la boleta”.

Es el típico llamado egocéntrico de alguien que ha sido el centro de gravedad en la política del país durante más de una década. Ahora recorre la recta final rumbo a las elecciones legislativas con una serie de actos de campaña por todo Estados Uniodos que le permite deleitarse con los aplausos cuando, por lo demás, es sumamente impopular.

En un año marcado por la guerra contra Irán, los temores en torno a la inteligencia artificial, las disputas por la redistribución de distritos, los altos precios de la energía y la creciente preocupación por el coste de vida, el enfoque profundamente personal de Trump podría ser la apuesta más grande del ciclo electoral.

Los republicanos todavía adoran al presidente, que sigue siendo una figura dominante incluso cuando se acerca a la segunda mitad de su segundo mandato. Pero sus índices de aprobación son lo suficientemente bajos como para hundir al partido en su intento por mantener el control del Congreso.

“No creo que haya alguien que quiera a Donald Trump en esos eventos más que los candidatos demócratas”, subrayó Jessica Mackler, presidenta de EMILY’s List —una organización enfocada en elegir a mujeres demócratas que apoyan el derecho al aborto.

Cada vez que hay otro evento de Trump “lo vemos como una victoria”, añadió.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, señaló que Trump es “el líder indiscutible, el mejor mensajero y un motivador incomparable para el Partido Republicano”.

“La elección nunca ha sido más clara”, sostuvo en un comunicado. “Redoblar la apuesta por la agenda ganadora y de sentido común del presidente Trump, o por las políticas liberales extremas y la obstrucción de los demócratas”.

Trump cree que la vía para ganar las elecciones es más Trump

Va mucho más allá de un vertiginoso calendario de eventos de campaña.

El presidente organizó incluso los más pequeños detalles de la primera convención republicana de medio término, celebrada el mes pasado en Dallas, donde se presentó durante las dos noches del evento. Ahí también fue retratado en todo tipo de productos — desde gorras hasta latas de cerveza— como el Hombre Marlboro, un vaquero a caballo y sombrero blanco que podía cabalgar para salir al rescate.

Trump incluso le ha dado su propio toque a su intento por conquistar a los votantes votantes al prometer enormes cheques si los republicanos conservan la mayoría en el Congreso: “Les daré 5.000 dólares”, a pesar de que esa idea probablemente necesitaría de la aprobación de los legisladores.

Grupos políticos asociados con el presidente han gastado al menos unos 277 millones de dólares desde el 1 de septiembre para ayudar a los republicanos —una increíble cifra que, aun así, no agotó por completo los 416 millones de dólares que el Super PAC insignia de Trump, MAGA Inc., tenía en caja al inicio del mes pasado.

Pero eso no fue suficiente para Trump. Usó fondos de los contribuyentes para transmitir anuncios televisivos celebrando sus logos, incluido uno casi idéntico a un spot de 2024 —la última vez que realmente estuvo en la boleta.

Campaña coherente con el enfoque egocéntrico de segundo mandato

Desde ampliar el poder ejecutivo, hasta convertir la presidencia en un centro de ganancias para su familia, y moldear la Casa Blanca a su propia imagen, la autocomplacencia de Trump se ha intensificado desde que regreso a la Casa Blanca.

“Puedo hacer cosas increíbles”, se jactó durante un mitin en Kentucky.

Trump llenó el Despacho Oval con adornos dorados, ordenó la demolición el Ala Este para construir un enorme salón de baile y convirtió la Rosaleda en un patio muy similar al de su finca de Mar-a-Lago. También hay un nuevo helipuerto que le presumió al mandatario chino Xi Jinping durante una visita reciente.

El presidente también está enfocado en cambiar la imagen de Washington, desplegando a elementos de la Guardia Nacional en las calles, cerrar el Kennedy Center después de sus fallidos intentos por añadir su nombre al recinto, planear la construcción de un imponente arco a las afueras de la ciudad e impulsar la renovación de un viejo campo de golf público.

Trump ha ejercido su férreo control sobre el Partido Republicano de maneras que podrían perjudicar sus posibilidades en algunas contiendas. Ayudó a Ken Paxton —quien tiene un historial de problemas legales y éticos— a derrotar al senador en funciones John Cornyn en las primarias de Texas, haciendo que la elección general contra el demócrata James Talarico sea más competitiva.

Trump también tuvo diferencias con el senador por Carolina del Norte Tom Tillis, lo que lo llevó a retirarse, y presionó para que Michael Whatley se postulara. Ahora los republicanos se preparan para la posibilidad de perder ese escaño frente al exgobernador Roy Cooper.

Trump es “la línea divisoria” en las elecciones legislativas

Un enfoque que gira en torno a Trump se volvió en su contra durante su primer mandato en 2018, cuando una serie de actos de campaña con la participación del mandatario no impidió que los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes.

Esta vez, muchos de los temas que ayudaron a Trump a ganar la reelección en 2024 —como su manejo de la economía— podrían resultar un lastre para los republicanos.

Apenas el 17% de los adultos en Estados Unidos aprueba su manejo del costo de vida, mientras la guerra contra Irán ha hecho que los precios de los combustibles se mantengan elevados, avivando los temores de inflación, según una encuesta de AP-NORC realizada a finales de septiembre.

La Casa Blanca destaca logros más allá del atractivo personal de Trump, como los esfuerzos por reducir los precios de los medicamentos con receta, estimular la manufactura nacional, endurecer las medidas en la frontera con México y oponerse a los derechos de las personas transgénero.

Pero el veterano encuestador Richard Czuba dijo que la decisión del presidente de enfocarse en sí mismo ha impedido que los republicanos atraigan a votantes conservadores decepcionados con Trump.

“Literalmente está empujando a la gente que no está de acuerdo con él hacia los demócratas”, comentó Czuba.

“La línea divisoria es cómo se sienten los votantes respecto a Donald Trump”, añadió. “Y hay muchísimos más votantes que desaprueban el trabajo de Donald Trump que los que lo aprueban”.

Una encuesta de CNN/SSRS realizada a mediados de octubre reveló que cerca del 40% de los votantes registrados dejaron entrever que utilizarían su voto en los comicios legislativos como un mensaje de que se oponen a Trump. Únicamente alrededor del 20% aseguró que enviarían un mensaje de apoyo al mandatario.

Trump ha mantenido sus eventos de campaña en terreno amistoso

Incluso mientras va de un lugar a otro, el presidente se ha ceñido en términos generales a estados marcadamente republicanos. Cuando va a estados sin una clara preferencia política, la mayoría de las veces visita zonas conservadoras, prácticamente garantizando apariciones ante multitudes devotas.

Un video que se difunde ante de su discurso compara al mandatario con un salvador global: “Dios nos dio a Trump”, y por lo general dedica más tiempo a repetir ataque que a hablar de la jornada electoral de la próxima semana.

La idea es energizar a la base republicana mientras se evita una reacción adversa en estados indecisos —y también llegar a televidentes que ven lo adorado que es Trump y podrían votar a favor de los republicanos en otras partes del país.

“Siempre atiendo a mi base”, declaró Trump recientemente al Washington Examiner, en respuesta a la pregunta de si se enfocaba demasiado en sus partidarios, en lugar de conquistar a los independientes.

El respaldo de Trump puede ser suficiente para algunos. Cindy Downes, una jubilada de 67 años de North Liberty, Iowa, votó de forma anticipada por la representante Ashley Hinson para el Senado federal y por la reelección de la representante Mariannette Miller-Meeks.

“La razón principal es que tienen el apoyo del presidente", subrayó Downes, quien asistió a un evento reciente con una gorra MAGA. “Confío en él. Confío en su criterio”.

Pero LuAnn Bird, de 72 años y originaria de Hales Corners, Wisconsin, aseguró que ir en contra de Trump era una de muchas razones por las que apoya a los demócratas.

“Se siente tan bien, no sólo ir contra Trump, sino ir a favor de algo”, comentó Bird, quien asistió a un mitin en Milwaukee donde la exvicepresidenta Kamala Harris apareció junto al candidato demócrata a la gubernatura, David Crowley. “Quiero ver una agenda agresiva y progresista”.

Mackler, de EMILY’s List, pasó algo de tiempo recientemente en algunos de los estados que Trump ha visitado, incluidos Georgia, Florida y Ohio. Dijo que el enfoque del presidente deja al descubierto una desconexión con votantes que “están tan frustrados y hartos de que esta agenda les empeore la vida”.

“Eso es lo que está impulsando oportunidades en la boleta”, afirmó, “incluso en estados y contiendas y lugares que no habríamos imaginado que estarían en disputa”.

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Los periodistas de The Associated Press Scott Bauer en Milwaukee, Hannah Fingerhut en Coralville, Iowa, y Amelia Thomson DeVeaux en Washington contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.