Satélite de Starlink fuera de control: cae hacia la Tierra mientras gira sin rumbo

SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, confirmó que perdió el control de uno de sus satélites Starlink tras una falla registrada en órbita.

El aparato, diseñado para brindar internet desde el espacio, sufrió una anomalía el miércoles que provocó su fragmentación parcial.

Según detalló la empresa en un comunicado, el satélite comenzó a girar sin control y se espera que reingrese a la atmósfera terrestre en cuestión de semanas, donde se desintegrará por completo.

“La anomalía provocó la liberación del tanque de propulsión, una rápida disminución del semieje mayor de unos cuatro kilómetros y la expulsión de una pequeña cantidad de objetos rastreables con baja velocidad relativa”, informó SpaceX.

Aunque la nave permanece mayormente intacta, ahora se encuentra en rotación.

La trayectoria actual se ubica por debajo de la Estación Espacial Internacional (EEI), por lo que, de acuerdo con SpaceX, no representa un riesgo para la tripulación del laboratorio orbital. La empresa aseguró que trabaja en coordinación con la NASA y la Fuerza Espacial de Estados Unidos para monitorear el objeto.

Este satélite forma parte de la megaconstelación Starlink, compuesta por más de 10.000 aparatos lanzados desde 2019, de los cuales unos 8.600 permanecen activos y operativos.

El incidente se suma a otro episodio reportado a comienzos de esta semana, cuando un satélite Starlink estuvo a punto de colisionar con un aparato de un competidor chino, al pasar ambos a una distancia de apenas 200 metros.

Varios incidentes recientes han encendido las alarmas en la comunidad aeroespacial y los expertos advierten que las colisiones podrían volverse cada vez más frecuentes a medida que megaconstelaciones como Starlink saturan la órbita baja de la Tierra.

Los satélites Starlink en operación cuentan con propulsores que les permiten maniobrar si es necesario, aunque este tipo de maniobras requiere coordinación entre los distintos operadores espaciales.

“La mayor parte del riesgo en las operaciones espaciales proviene de la falta de coordinación entre los operadores de satélites, y eso debe cambiar”, afirmó Michael Nicholls, vicepresidente de ingeniería de Starlink en SpaceX.

Desde China, el proveedor de lanzamientos CAS Space también instó a mejorar la colaboración entre agencias espaciales internacionales y empresas privadas para prevenir futuros incidentes.

Cualquier posible colisión podría desencadenar el llamado síndrome de Kessler, un fenómeno en el que fragmentos de desechos generan múltiples choques en cadena, hasta formar una capa de escombros que dificulta o impide el acceso al espacio desde la Tierra.

Mientras SpaceX mantiene el seguimiento del satélite Starlink averiado, un vocero de la compañía señaló que el equipo trabaja para identificar la causa de la falla y evitar que se repita.

En un comunicado, la empresa aseguró que, como el mayor operador de constelaciones satelitales del mundo, mantiene un fuerte compromiso con la seguridad en el espacio.

“Tomamos este tipo de incidentes con absoluta seriedad”, afirmó SpaceX. “Nuestros ingenieros avanzan con rapidez en la identificación del origen de la anomalía y en la aplicación de medidas de mitigación. Al mismo tiempo, ya se está desplegando software en nuestros vehículos para reforzar las protecciones frente a este tipo de eventos”.

