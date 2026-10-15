¿Qué es Starshield y por qué es tan importante para Ucrania?

El mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha acusado a Estados Unidos de retirar información de inteligencia militar vital y de debilitar el servicio de comunicaciones Starlink en un momento crucial de la invasión rusa, en medio de una creciente disputa con el presidente estadounidense Donald Trump por los ataques a las instalaciones petroleras rusas.

El sistema Starshield de Elon Musk, la versión militar de Starlink, ha sido vital para Ucrania, ayudándola a defenderse de los ataques y a atacar objetivos rusos. Sin embargo, el miércoles, las autoridades ucranianas comenzaron a reportar problemas con los terminales que se movían a alta velocidad.

Las razones de las dificultades no quedaron claras de inmediato, pero se produjeron tras un nuevo deterioro de las relaciones entre Trump y Ucrania, después de que el presidente de EE. UU. anunciara un acuerdo para levantar las sanciones al diésel ruso y pidiera la sustitución de Zelensky.

Según los informes, Trump también amenazó con cortar el vital suministro de inteligencia a menos que Ucrania dejara de atacar la infraestructura energética rusa, tras anunciar la semana pasada un supuesto “alto el fuego energético” que tomó por sorpresa tanto a Kyiv como a Moscú.

Pero si bien Ucrania afirmó haber suspendido los ataques energéticos durante tres días para cumplir con la orden, incluso mientras los ataques rusos caían sobre su territorio, Zelenskyy declaró al periódico británico Financial Times que sus fuerzas se habían quedado sin las alertas tempranas estadounidenses sobre misiles entrantes y que las comunicaciones por satélite se habían ralentizado en todo el país.

La oficina de Zelensky declaró el jueves que se había restablecido el funcionamiento de Starlink y se habían levantado los límites de velocidad, pero el problema amenaza con exacerbar las tensiones con una Administración estadounidense cada vez más favorable a Rusia a expensas de Ucrania.

The Independent analiza la importancia que Starlink tiene para Ucrania.

open image in gallery Un militar ucraniano de la 47ª brigada prepara un sistema de Internet por satélite Starlink cerca de Avdiivka, Ucrania, en 2024 ( Reuters )

¿Qué son Starlink y Starshield?

Starlink, la principal fuente de ingresos de SpaceX, es una red de internet compuesta por más de 11.000 satélites que ofrecen servicio de banda ancha directamente a terminales de usuario del tamaño aproximado de un periódico doblado. Sus cerca de 13 millones de suscriptores abarcan desde hogares y excursionistas hasta compañías navieras y las principales aerolíneas.

Desde el lanzamiento de sus primeros satélites Starlink en 2019, la compañía ha construido una vasta constelación en órbita terrestre baja que cubre gran parte del planeta, ofreciendo conexiones más rápidas que los satélites de comunicaciones tradicionales, que normalmente operan mucho más lejos de la Tierra y en número mucho menor.

Starlink proporcionó a Ucrania una ventaja crucial en materia de comunicaciones al inicio de la guerra, y transformó la forma en que los ejércitos operan en el campo de batalla. Sin embargo, Musk ha restringido su uso a ciertas aplicaciones militares, al tiempo que ha destacado Starshield, una red más segura desarrollada por el Pentágono estadounidense para misiones gubernamentales y militares.

Presentada en 2022, Starshield es una unidad de negocio de SpaceX que desarrolla sistemas de satélites militares y de inteligencia para el Departamento de Defensa de EE. UU.

Aunque Musk ha afirmado que ambos sistemas son independientes, en muchos casos comparten la misma tecnología satelital subyacente y la distinción no siempre es clara. Los servicios seguros de Starshield utilizan cifrado avanzado y terminales dedicadas, pero se basan en la vasta constelación Starlink como su infraestructura principal.

El Reino Unido también ha adoptado Starshield. Según este acuerdo, el servicio utiliza la misma constelación de satélites, estaciones terrestres e infraestructura terrestre que Starlink, pero opera a través de terminales dedicadas y puertas de enlace de red separadas, según ha declarado el Ministerio de Defensa británico.

open image in gallery Las secuelas de un ataque con drones rusos en Kyiv el jueves, mientras Ucrania afirmaba que se había quedado sin las alertas de preaviso de EE. UU. sobre misiles balísticos inminentes ( Reuters )

Musk, quien fue el controvertido asesor de “eficiencia” de Trump al comienzo del segundo mandato del presidente, rechazó las críticas a su servicio Starlink el miércoles, escribiendo en las redes sociales: “Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno de EE. UU. y están bajo su control. Starlink es un servicio comercial propiedad de SpaceX y controlado por ella”.

Cualquier limitación en la velocidad o el uso de Starshield sería decidida por el ejército estadounidense o por el presidente, añadió.

¿Qué pasó con el acceso de Ucrania al servicio de Starshield?

Las autoridades ucranianas declararon el miércoles que los servicios de Starshield se habían ralentizado en todo el país, lo que dificultaba las operaciones en el frente y los ataques de medio alcance contra emplazamientos militares rusos.

Los oficiales militares ucranianos acusaron inicialmente a SpaceX de interferir con el funcionamiento de sus terminales militares cuando se desplazaban a alta velocidad. Kyiv instala receptores de SpaceX en muchos de sus drones como parte de sus sistemas de guiado a bordo. Estos operan en toda Ucrania, incluidos los territorios ocupados.

“Nuestras fuerzas de defensa no recibieron ninguna advertencia sobre esta limitación, lo que provocó la interrupción de varias misiones”, escribió el asesor presidencial Serhiy Beskrestnov en Telegram, y afirmó que la restricción había afectado a Starshield.

Según una fuente del Ministerio de Defensa ucraniano y otra fuente militar, la limitación de velocidad dificulta la capacidad de Ucrania para llevar a cabo ataques contra objetivos rusos dentro de su territorio, así como para defenderse de los drones rusos utilizando sus propios drones interceptores.

Beskrestnov afirmó que SpaceX había impuesto un límite de velocidad de 160 km/h. La fuente del Ministerio de Defensa declaró a Reuters que las unidades militares habían informado de que los sistemas de guiado perdían la conexión a velocidades inferiores a la mitad de esa.

open image in gallery El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izquierda), observa durante una reunión bilateral con el presidente de EE. UU., Donald Trump, al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York ( AFP/Getty )

A pesar de que Musk afirmó que Starshield era propiedad del Gobierno estadounidense y estaba bajo control de este, la sugerencia de que SpaceX tenía una participación limitada provocó una fuerte respuesta de Polonia, que paga las suscripciones ucranianas de Starlink en nombre de Kyiv.

“Oye, @elonmusk, ¿estás haciendo política con tus productos otra vez?”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, en una publicación en X el miércoles. Agregó: “Como tus clientes europeos, te estamos vigilando”.

¿Qué sucede ahora?

La fuente del Ministerio de Defensa de Ucrania declaró a Reuters el jueves que la funcionalidad del satélite Starshield en movimiento ya se había restablecido, un día después de que el servicio se viera limitado a velocidades superiores a 160 km/h. La oficina de Zelenskyy confirmó la recuperación de la funcionalidad de Starlink en declaraciones al Financial Times.

De acuerdo con la fuente, el Ministerio de Defensa seguirá buscando aclaraciones sobre los motivos de la interrupción, el miércoles, de la versión militar del servicio de internet de SpaceX.

La disputa ha exacerbado las tensiones entre Ucrania y Estados Unidos, y Zelensky ha prometido reanudar los ataques contra las refinerías de petróleo rusas y ha expresado su enfado por la interrupción de los servicios de inteligencia y del satélite Starlink.

open image in gallery Un dispositivo Starlink, que conecta a la brigada a Internet, en una imagen en la que se ve a militares ucranianos manejando obuses cerca de la línea del frente, en las proximidades de Pokrovsk, el 9 de febrero de 2025 ( Getty )

Los problemas pusieron de manifiesto que Ucrania y Europa dependen en gran medida de los sistemas estadounidenses tanto para las comunicaciones por satélite en órbita baja —proporcionadas por SpaceX a través de Starlink— como para la detección infrarroja espacial que alimenta los sistemas de alerta temprana.

Europa no dispone de una alternativa ya preparada a Starlink que los soldados ucranianos puedan acoplar a sus drones, aunque los gobiernos y las empresas europeas están trabajando en opciones a largo plazo.

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, afirmó el miércoles en una conferencia que el continente sigue dependiendo en gran medida de las capacidades espaciales estadounidenses.

“La solución a esta situación reside en desarrollar nuestras propias capacidades”, agregó; en este sentido, mencionó la constelación de satélites IRIS² que planea la Unión Europea e instó a los países europeos a trabajar juntos.

Traducción de Sara Pignatiello