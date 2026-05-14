Según un informe, Brigitte Macron negó las acusaciones de que abofeteó a su esposo el año pasado tras leer supuestos mensajes de texto entre él y la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani.

La primera dama de Francia, de 73 años, generó una fuerte repercusión en mayo pasado cuando pareció empujar al presidente Emmanuel Macron, de 48 años, frente a las cámaras mientras ambos se preparaban para bajar de un avión durante una visita de Estado a Vietnam.

En ese momento, el mandatario aseguró que se trató de una broma entre ambos. Sin embargo, un libro publicado esta semana sostiene que Brigitte Macron reaccionó con enojo después de descubrir un supuesto intercambio de mensajes entre el presidente y Farahani.

No obstante, fuentes cercanas a la primera dama rechazaron esa versión en declaraciones al diario francés Le Parisien.

“Brigitte Macron desmintió categóricamente esta versión ante el autor el 5 de marzo y aclaró que nunca revisa el teléfono celular de su marido”, señalaron.

open image in gallery El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte, durante un banquete de Estado en el Palacio del Elíseo, en París, en abril ( AFP/Getty )

El Palacio del Elíseo, que en su momento minimizó el episodio y lo calificó como una “broma”, todavía no emitió una respuesta oficial sobre las nuevas versiones.

Por su parte, el autor del libro, Florian Tardif, aseguró el miércoles en la radio RTL que personas cercanas a la pareja presidencial le dijeron que Emmanuel Macron mantuvo durante varios meses una “relación platónica” con la actriz Golshifteh Farahani.

Tardif publicó esta semana Un Couple (Presque) Parfait (“Una pareja (casi) perfecta”), donde sostiene que parte de los intercambios entre Macron y la actriz, de 42 años, “fueron bastante lejos”.

Según el autor, uno de los mensajes habría incluido la frase: “Me pareces muy guapa”.

Además, una fuente cercana a la pareja presidencial afirmó que Brigitte Macron leyó “un mensaje que nunca debió haber visto”, lo que derivó en una discusión “más larga y acalorada de lo habitual”.

De acuerdo con Tardif, esos intercambios generaron tensiones en la relación y terminaron por desencadenar la escena captada públicamente durante la llegada a Vietnam.

El autor incluso sostuvo que la pareja discutió dentro del avión antes de aterrizar y que esa pelea derivó en la supuesta bofetada.

Hasta el momento, Farahani no respondió públicamente a las afirmaciones incluidas en el libro. Sin embargo, la actriz ya había negado en el pasado los rumores sobre una relación con el presidente francés.

En una entrevista con la revista Gala el año pasado, Farahani restó importancia a las especulaciones.

“Todo aparece y desaparece por etapas. Lo observo y me pregunto qué puedo hacer. Ni siquiera me molesta”, afirmó.

Además, agregó: “La verdadera pregunta es por qué a la gente le interesan este tipo de historias. Creo que algunas personas sienten una falta de amor y necesitan inventar romances para llenar ese vacío”.

open image in gallery La actriz franco-iraní Golshifteh Farahani ha insistido en que su relación con Emmanuel Macron es “platónica” ( AFP/Getty )

Además, una fuente anónima cercana a Brigitte Macron declaró a Politico que la primera dama “negó categóricamente” las acusaciones.

A lo largo de su etapa en el Elíseo, Brigitte Macron enfrentó numerosas teorías conspirativas y ataques públicos.

El mes pasado, incluso reconoció en una entrevista con el diario francés La Tribune Dimanche que su rol como primera dama la dejó “a veces más triste que nunca”, debido a la exposición constante “a la oscuridad del mundo, la estupidez y la maldad”.

Al reflexionar sobre el impacto de la vida pública, la exprofesora admitió: “A veces me cuesta ver el lado positivo. Tengo momentos de pesimismo que antes no tenía”.

Además, a comienzos de este año, diez personas fueron declaradas culpables de acoso cibernético contra Brigitte Macron por difundir afirmaciones falsas sobre su género y sexualidad, además de publicar comentarios ofensivos sobre la diferencia de edad de 24 años con el presidente francés.

open image in gallery El momento de la aparente bofetada captado por las cámaras ( Pool )

Los Macron también iniciaron una demanda por difamación de alto perfil contra la influencer estadounidense de derecha Candace Owens, quien difundió en internet afirmaciones falsas de que Brigitte Macron nació hombre.

Tom Clare, principal abogado de la pareja en el caso, afirmó el año pasado que las acusaciones resultaron “profundamente perturbadoras” para ambos.

Además, sostuvo que Brigitte Macron se vio obligada a “exponerse públicamente” para desmentir los rumores y “aclarar la situación”.

The Independent se comunicó con representantes de Golshifteh Farahani y del matrimonio Macron para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri