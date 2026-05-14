Cancilleres de BRICS se reúnen en India mientras guerra con Irán y petróleo ponen a prueba unidad

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países BRICS iniciaron el jueves una reunión de dos días en Nueva Delhi, mientras el bloque enfrenta divisiones por la guerra en Irán, el alza de los precios de la energía y la creciente incertidumbre económica mundial.

La reunión congrega a diplomáticos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con países miembros más recientes. Se produce mientras la guerra en Irán ha interrumpido los suministros energéticos globales y ha impulsado al alza los precios del petróleo, y coincide con el encuentro del presidente estadounidense Donald Trump con el líder chino Xi Jinping en Beijing.

Asisten el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y el principal diplomático de Rusia, Serguéi Lavrov. China está representada por el embajador Xu Feihong, mientras el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi permanece en la capital china durante la visita de Trump.

El ministro de Relaciones Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, manifestó que las conversaciones se centrarían en desafíos globales y regionales y en formas de profundizar la cooperación entre los países miembros.

En sus palabras de apertura, Jaishankar señaló que los BRICS podrían ayudar a los países en desarrollo a responder con mayor eficacia a los desafíos de salud y financiamiento que enfrentan, así como a los altos precios de la energía, los alimentos y los fertilizantes.

“Nos reunimos en un momento de considerable volatilidad en las relaciones internacionales”, afirmó, añadiendo que los países emergentes y en desarrollo esperan que los BRICS desempeñen un papel “constructivo y estabilizador”.

Irán insta a los BRICS a condenar a EEUU e Israel

En la reunión, Araghchi instó a los países BRICS a condenar a Estados Unidos e Israel por lo que calificó como su “agresión ilegal” contra Teherán. Exhortó a los miembros del bloque y a otros países a “tomar medidas prácticas para detener el belicismo” y poner fin a lo que describió como impunidad por violaciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Araghchi también pidió a los miembros del bloque detener lo que llamó la politización de las instituciones internacionales. Dijo que Irán apreciaba el apoyo mostrado por los países BRICS, pero reclamó una acción más firme.

“Es necesario que todos intensifiquemos nuestros esfuerzos para poner fin a este sentimiento de superioridad e impunidad por parte de Estados Unidos —una noción que no tiene cabida en el mundo actual”, expresó.

Los BRICS buscan ampliar su influencia

Fundado por Brasil, Rusia, India y China, los BRICS se formaron como una agrupación de grandes economías emergentes vista como un contrapeso a instituciones lideradas por Occidente, como el G7. Sudáfrica se incorporó en 2010 y el bloque se amplió aún más en 2024 con la incorporación de Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Indonesia se convirtió en miembro pleno en 2025.

El grupo ha buscado ampliar su influencia al impulsar un papel más grande en un orden global dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Ha ganado apoyo en partes del Sur Global, donde muchos países han criticado a las instituciones financieras lideradas por Occidente.

Pero los países BRICS siguen divididos en cuestiones clave.

India y China continúan compitiendo por la influencia regional, mientras que los miembros a menudo difieren en sus vínculos con Occidente. La guerra de Rusia en Ucrania ha dejado aún más expuestas esas diferencias.

Nuevas divisiones ponen a prueba las ambiciones globales

La expansión del bloque también ha añadido tensiones. Los contradictorios intereses regionales han incrementado la dificultad de presentar una postura unificada.

Las divisiones se han agudizado aún más durante el creciente conflicto en Oriente Medio. Irán y los Emiratos Árabes Unidos son miembros de los BRICS pese a perseguir intereses contrapuestos en la región.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo el miércoles que los desacuerdos dentro de los BRICS sobre el conflicto habían impedido que el bloque alcanzara una posición unificada.

Kazem Gharibabadi declaró a la agencia de noticias Press Trust of India que “un país miembro” había impulsado un lenguaje que condenaba a Irán, lo que complicó los esfuerzos por construir consenso dentro de la agrupación.

“Queremos que la presidencia de India en los BRICS sea exitosa. No es un buen enfoque enviar al mundo la señal de que los BRICS están divididos. Un país está insistiendo en condenar a Irán”, sostuvo Gharibabadi.

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El corresponsal Amir Vahdat contribuyó desde Teherán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.