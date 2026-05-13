Residentes de los pueblos que rodean al lago Tahoe, en EE. UU., ubicado en la frontera entre Nevada y California, son la última comunidad en rebelarse contra los centros de datos de inteligencia artificial, después de que a miles de personas se les informara que podrían cortarles el suministro eléctrico para abastecer nuevos proyectos.

Según informa la revista Fortune, la empresa NV Energy, con sede en el estado de Nevada, dejará de suministrar el 75 % de la electricidad de Liberty Utilities para la zona californiana del lago Tahoe en mayo de 2027, lo que afectará a unos 49.000 clientes para satisfacer la creciente demanda de los centros de datos impulsados por inteligencia artificial en Nevada.

“Es como si no existiéramos”, declaró a dicho medio Danielle Hughes, residente de la localidad de North Lake Tahoe, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Tahoe Spark y supervisora de la División de Eficiencia de la Comisión de Energía de California.

Por su parte, el alcalde de South Lake Tahoe, Cody Bass, dijo en una carta de abril a la CPUC (Comisión de Servicios Públicos de California) que el corte planificado había provocado “una gran preocupación” entre los residentes y las empresas, quienes temen posibles interrupciones, según el medio en línea SFGate.

Sin embargo, Liberty Utilities ha intentado tranquilizar a sus clientes, afirmando que la transición forma parte de la contratación habitual de energía. “Esto no significa que se vaya a cortar el suministro eléctrico”, declaró Eric Schwarzrock, presidente de Liberty Utilities en la región del lago Tahoe, en una reunión del Ayuntamiento de South Lake Tahoe el mes pasado, según informó el medio. Agregó: “Las compañías energéticas, las empresas de servicios públicos y los grandes clientes cambian de proveedor de energía con frecuencia”.

open image in gallery La empresa NV Energy dejará de suministrar alrededor del 75 % de la electricidad del proveedor Liberty Utilities en el lago Tahoe para mayo de 2027, lo que afectará a 49.000 clientes, ya que redirigirá la energía a centros de datos de inteligencia artificial en Nevada ( The Associated Press )

The Independent ha solicitado comentarios a las empresas.

Un portavoz de Liberty Utilities declaró a The Independent: “Liberty Utilities se ha estado preparando de forma proactiva para la transición a nuevos socios mayoristas de suministro eléctrico. En marzo de 2026, se presentó una solicitud ante la CPUC para iniciar el proceso de selección de nuevas fuentes de energía. Esperamos publicar una solicitud formal de propuestas este verano, priorizando las opciones que garanticen la asequibilidad para los clientes y las energías renovables”.

Este cambio implica que Liberty Utilities tiene menos de un año para conseguir nuevos proveedores de energía que reemplacen la mayor parte de su suministro eléctrico, dado que la demanda energética regional sigue en aumento. Mientras tanto, los residentes de Tahoe se oponen a los centros de datos de IA, argumentando que están elevando los costos de la energía y sobrecargando la red eléctrica local.

open image in gallery Este cambio se produce en un momento en que el norte de Nevada se está convirtiendo en un importante centro de servidores, con empresas como Google, Apple (en la imagen) y Microsoft construyendo o planificando grandes instalaciones cerca del Centro Industrial Tahoe-Reno, al este de Reno ( Getty Images )

En todo el país, los residentes locales están expresando su preocupación por la contaminación, el ruido, el consumo de agua y la escasez provocada por la sequía, el aumento de los precios de la electricidad, el impacto en la calidad del aire y la antiestética imagen de los grandes centros de datos en pequeñas comunidades.

De vuelta en Nevada, grupos locales, incluido el Grupo del Área de Tahoe del Sierra Club, están pidiendo a los reguladores que ralenticen el proceso y realicen una revisión pública completa en lugar de apresurar las aprobaciones.

En una carta enviada en abril a la CPUC, Tobi Tyler, vicepresidente del Sierra Club, argumentó que las decisiones que afectan a unos 49.000 clientes en una red eléctrica limitada y en constante cambio requieren mayor transparencia y participación pública, en lugar de un proceso acelerado, según informa Fortune.

Según el medio de comunicación, una protesta aparte de Tahoe Spark afirma que “California no elabora un pronóstico específico de la demanda, las condiciones máximas o las adquisiciones necesarias para numerosas comunidades californianas en una zona de alto riesgo de incendios forestales, a diferencia de Liberty”.

Hughes añadió: “Es necesario iniciar un procedimiento completo, llevar a cabo un proceso transparente y comprender cuál es nuestra posición en la política de California y cuál es el panorama a largo plazo”.

Los residentes también argumentan que el lago Tahoe se está viendo afectado injustamente por las decisiones energéticas vinculadas al crecimiento de los centros de datos de Nevada y señalan que los precios de la electricidad han aumentado alrededor de un 77 % desde finales de 2022, según informa Bloomberg.

Traducción de Sara Pignatiello