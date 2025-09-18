Emmanuel Macron y su esposa Brigitte presentarán “pruebas científicas y fotográficas” de que ella es una mujer, como parte del juicio por difamación contra la presentadora de pódcast estadounidense de derecha Candace Owens.

Tom Clare, abogado de los Macron, afirmó que la pareja está dispuesta a demostrar “de forma general y específica” que las acusaciones de Owens —según las cuales Brigitte Macron habría nacido hombre— son completamente falsas.

Owens comenzó a difundir estas teorías conspirativas infundadas en 2024, a través de videos en YouTube y episodios de su pódcast que han acumulado millones de vistas. La comunicadora declaró que pondrá “toda su reputación profesional” en juego para sostener su creencia de que Brigitte Macron “es, de hecho, un hombre”.

Los Macron presentaron una demanda por difamación ante un tribunal de Delaware en julio, en la que acusan a Candace Owens de difundir mentiras absurdas, difamatorias y completamente descabelladas que desataron una campaña de humillación global y acoso implacable.

El abogado de la pareja dijo en el pódcast Fame Under Fire de la BBC que el tribunal recibirá testimonios de expertos con base científica, aunque no especificó qué tipo de pruebas se presentarán durante el juicio.

Los Macron afirman que fueron blanco de una campaña de "humillación global" ( Getty )

A pesar de la acción legal en curso, Owens insistió en su afirmación infundada durante una entrevista en julio, donde llegó a decir que la muerte de Brigitte Macron sería fingida antes de que el caso llegara a la fase de presentación de pruebas.

Tom Clare aseguró que Brigitte Macron se ha sentido profundamente afectada por las acusaciones, mientras que su esposo las considera una distracción frente a sus responsabilidades como presidente.

“No quiero dar a entender que esto lo ha desestabilizado, pero como cualquier persona que intenta equilibrar su carrera y su vida familiar, cuando su familia está bajo ataque, eso pesa. Y él no es inmune a eso solo por ser presidente de un país”, afirmó.

“Es muy doloroso tener que exponerse y presentar este tipo de pruebas”, señaló Clare.

El abogado afirmó que Brigitte Macron está decidida a aclarar públicamente los hechos:

“Es un proceso al que deberá someterse de manera muy visible. Pero está dispuesta a hacerlo”.

Agregó: “Si eso tan desagradable e incómodo que implica exponerse de esta manera es lo que se necesita para aclarar los hechos y ponerle fin a esto, ella está 100 % dispuesta a asumir esa carga”.

Candace Owens afirmó que pondría "toda su reputación profesional" en juego para sostener su acusación infundada ( Rumble )

The Independent se puso en contacto con Owens en busca de comentarios.

En un video publicado en YouTube como respuesta a la demanda por difamación de 219 páginas, Candace Owens afirmó que ofreció en varias ocasiones a Emmanuel y Brigitte Macron la oportunidad de presentar pruebas y dar su versión frente a sus acusaciones, pero que nunca recibió respuesta.

El año pasado, Brigitte Macron recibió una indemnización de aproximadamente 8.400 dólares tras ser acusada por dos influencers de derecha, Amandine Roy y Natacha Rey, de ser una mujer trans.

El tribunal también ordenó que ambas pagaran una compensación a su hermano, Jean-Michel Trogneux, a quien acusaron —sin pruebas— de haber asumido la identidad de Brigitte Macron.

