Condenan a 10 por difundir información falsa sobre primera dama francesa en redes

Un tribunal de París ha declarado culpables a diez individuos por ciberacoso contra la primera dama francesa, Brigitte Macron, tras difundir en línea afirmaciones falsas sobre su género y sexualidad, incluyendo la acusación de que nació hombre.

Las sentencias incluyeron seis meses de prisión para uno de los acusados, mientras que otros ocho recibieron penas suspendidas de entre cuatro y ocho meses. Todos los condenados deberán asistir a un curso de concienciación sobre ciberacoso.

El tribunal calificó los comentarios de "particularmente degradantes, insultantes y maliciosos", destacando las falsas imputaciones de una supuesta identidad trans y pedocriminalidad dirigidas a la Sra. Macron. "Las publicaciones repetidas han tenido efectos perjudiciales acumulativos", afirmó la corte.

Los diez implicados —ocho hombres y dos mujeres, con edades entre 41 y 65 años— fueron acusados de propagar numerosos mensajes que falsamente sostenían que la esposa del presidente Emmanuel Macron había nacido hombre y que comparaban su diferencia de edad de 24 años con la pedofilia. Algunas de estas publicaciones alcanzaron decenas de miles de visualizaciones.

Brigitte indicó que inició acciones legales para "dar un ejemplo" en la lucha contra el acoso. ( Thomas Padilla )

Brigitte no asistió al juicio de dos días en octubre. Hablando en la televisión nacional TF1 el domingo, indicó que inició acciones legales para "dar un ejemplo" en la lucha contra el acoso.

Su abogado, Jean Ennochi, señaló el lunes que "lo importante es que haya entrenamientos inmediatos de concienciación sobre el ciberacoso, y para algunos de los acusados, una prohibición de usar sus cuentas de redes sociales".

Su hija, Tiphaine Auzière, testificó sobre lo que describió como el "deterioro" de la vida de su madre desde el acoso en línea. "Ella no puede ignorar las cosas horribles que se dicen sobre ella", dijo Auzière al tribunal. Afirmó que el impacto se ha extendido a toda la familia, incluidos los nietos de Macron.

Uno de los acusados, un administrador de activos inmobiliarios, recibió una sentencia de seis meses de prisión. Según la ley francesa, la sentencia puede cumplirse en casa, posiblemente usando un monitor de tobillo o siguiendo otros requisitos establecidos por un juez.

La acusada Delphine Jegousse, de 51 años, conocida como Amandine Roy y que se describe a sí misma como médium y autora, se considera que jugó un papel importante en la difusión del rumor después de que publicara un video de cuatro horas en su canal de YouTube en 2021. Se le impuso una sentencia de prisión de seis meses.

La cuenta X de Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido como Zoé Sagan en las redes sociales, fue suspendida en 2024 después de que su nombre fuera citado en varias investigaciones judiciales. Poirson-Atlan recibió una sentencia de prisión de ocho meses, junto con otro acusado, un galerista.

El único acusado que no recibió una sentencia de prisión fue un profesor, quien se disculpó durante el juicio. Tendrá que asistir al curso de concienciación sobre el ciberacoso.

A varios se les suspenderá el acceso en línea durante seis meses en las redes sociales donde hicieron sus publicaciones.

Las sentencias fueron proporcionales a la gravedad de los comentarios, enfatizó el tribunal.

Las autoridades judiciales francesas no revelaron los nombres de los acusados, pero algunos hicieron públicos sus nombres al hablar.

Durante el juicio, varios acusados dijeron al tribunal que sus comentarios solo buscaban usar el humor o sátira y que no entendían por qué estaban siendo procesados.

El caso sigue años de teorías de conspiración que alegan falsamente que Brigitte nació bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, que en realidad es el nombre de su hermano. Los Macron también han presentado una demanda por difamación en Estados Unidos contra la influencer conservadora Candace Owens.

Los Macron, que están casados desde 2007, se conocieron por primera vez en la escuela secundaria donde él era estudiante y ella era profesora. Brigitte,, 24 años mayor que su esposo, entonces se llamaba Brigitte Auzière, una madre casada de tres hijos.

Emmanuel, de 48 años, ha sido presidente de Francia desde 2017.