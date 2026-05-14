Líder neonazi recibe 15 años de prisión por instigar delitos de odio contra judíos y minorías

El líder de un grupo neonazi de Europa del Este fue condenado en Estados Unidos a 15 años de prisión por intentar reclutar a otras personas para cometer ataques violentos contra judíos y minorías raciales, incluido un plan que habría implicado disfrazarse de Santa Claus para repartir dulces envenenados a niños.

Michail Chkhikvishvili, un georgiano de 22 años conocido por el apodo de “Commander Butcher”, fue sentenciado por un juez federal en Brooklyn el miércoles. Se declaró culpable en noviembre de instigar delitos de odio y de distribuir información sobre cómo fabricar bombas y ricina.

“Reconozco que mis acciones han causado daño al difundir odio y violencia, y lo lamento de verdad”, escribió Chkhikvishvili en una carta al juez el mes pasado.

Su abogado, Zachary Taylor, pidió una condena de cinco años de prisión, al citar las dificultades de salud mental de Chkhikvishvili desde que era adolescente y argumentar que “cayó bajo el hechizo del contenido extremista violento” en redes sociales, pero que desde entonces se ha reformado. Taylor también mencionó las duras condiciones durante el confinamiento de casi un año de Chkhikvishvili en Moldavia, donde fue arrestado en 2024 por una orden internacional, según su carta al juez.

Los fiscales describieron a Chkhikvishvili como el líder del Maniac Murder Cult, un grupo extremista internacional que se adhiere a una ideología neonazi que promueve la violencia con la intención de desencadenar una guerra racial y religiosa.

Indicaron que las incitaciones violentas del grupo —promovidas a través de canales de Telegram y expuestas en el “Hater’s Handbook”— parecen haber inspirado múltiples asesinatos en la vida real, incluido un tiroteo en una escuela en Nashville, Tennessee, el año pasado, en que murió un estudiante de 16 años.

Chkhikvishvili “pidió repetidamente el asesinato de civiles inocentes, incluidos niños, y conspiró para atacar y aterrorizar a comunidades judías y minorías raciales en Estados Unidos”, manifestó en un comunicado el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John Eisenberg. “Chkhikvishvili, por ejemplo, intentó reclutar a un supuesto asociado para que se disfrazara de Santa Claus y repartiera dulces envenenados a niños de minorías”.

Los fiscales señalaron que, desde 2021, Chkhikvishvili distribuyó el “Hater’s Handbook” entre miembros y otras personas.

“Me avergüenza mucho haber redactado el Hater’s Handbook; espero que algún día desaparezca; ojalá nunca lo hubiera redactado”, escribió Chkhikvishvili al juez.

Los fiscales dijeron que Chkhikvishvili viajó a Brooklyn en 2022 y comenzó a alentar repetidamente a otros a cometer delitos de odio y otros actos de violencia. Agregaron que, en 2023, solicitó a un empleado encubierto del FBI que cometiera atentados con bombas e incendios provocados “con el propósito de dañar a minorías raciales, personas judías y otros”.

Los fiscales indicaron en un comunicado que, en 2024, se le ordenó al trabajador encubierto “apuntar contra la comunidad judía, escuelas judías y niños judíos en Brooklyn con veneno”.

“Chkhikvishvili envió manuales detallados sobre cómo crear y mezclar venenos y gases letales, incluida la ricina”, añadió la fiscalía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.