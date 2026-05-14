Primera ministra de Letonia dimite tras polémica por drones ucranianos extraviados

La primera ministra de centroderecha de Letonia, Evika Silina, anunció su renuncia el jueves, después de que el Partido Progresista, su socio de coalición de izquierdas, retiró su apoyo al gobierno y la dejó sin mayoría.

La renuncia se produjo después de que el ministro de Defensa, Andris Sprūds, del Partido Progresista, se vio obligado a dimitir la semana pasada por la gestión gubernamental de múltiples incidentes relacionados con drones extraviados, presuntamente procedentes de Ucrania, que cruzaron hacia territorio letón. Silina dijo entonces que Sprūds había perdido su confianza y la de la población.

Los incidentes con drones “demostraron claramente que el liderazgo político en el sector de defensa no ha cumplido su promesa de cielos seguros sobre nuestro país”, dijo Silina el domingo, al explicar la renuncia de Sprūds.

El 7 de mayo, dos aviones no tripulados presuntamente ucranianos entraron en Letonia, y uno de ellos se estrelló en una instalación de almacenamiento de combustible. Sprūds dijo que probablemente eran drones ucranianos dirigidos a Rusia, que terminaron en Letonia por error.

Varios drones ucranianos con rumbo a Rusia han impactado en el territorio de los países de la región báltica desde marzo. Los críticos sostienen que los incidentes exponen debilidades en la capacidad de Letonia para responder a amenazas militares.

La coalición tripartita gobernante, que también incluía a un partido agrario, llevaba meses bajo presión por múltiples asuntos.

La renuncia de Silina se produce a pocos meses de las elecciones generales, previstas para octubre.

“Mi prioridad siempre ha sido, y sigue siendo, el bienestar y la seguridad del pueblo de Letonia", escribió Silina en X el jueves. "Los partidos y las coaliciones cambian, pero Letonia perdura. Y mi responsabilidad con la sociedad está por encima de todo”.

El presidente del país, Edgars Rinkevics, encargado de nombrar a un nuevo jefe de gobierno, tiene previsto reunirse el viernes con representantes de todas las formaciones con representación parlamentaria.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, señaló el domingo que los incidentes en Letonia fueron “el resultado de la guerra electrónica rusa, que desvía deliberadamente drones ucranianos de sus objetivos en Rusia”. Además, ofreció la ayuda de Kiev a los estados bálticos y Finlandia para prevenir este tipo de situaciones en el futuro.