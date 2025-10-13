Trump revive su saludo agresivo con Macron y elogia al líder de EAU por su “dinero ilimitado”

Donald Trump resucitó su peculiar apretón de manos prolongado con el presidente francés Emmanuel Macron, y esta vez extendió su gesto característico a un funcionario de Emiratos Árabes Unidos, a quien elogió por tener “dinero ilimitado”.

El encuentro ocurrió durante una cumbre global en Egipto sobre el futuro de Gaza, donde Trump y Macron protagonizaron un saludo de 26 segundos que incluyó sonrisas tensas, tirones de brazo, varios cambios de posición y una pose forzada para las cámaras.

La escena, por supuesto, no pasó desapercibida en redes sociales.

Un usuario de X bromeó: “Diplomacia, pero versión WWE”.

Otro escribió: “Trump y Macron hoy, en plena batalla de pulsos en la cumbre por la paz en Gaza”.

Y uno más simplemente resumió: “Como ya es tradición”.

open image in gallery El presidente Donald Trump y el presidente francés Emmanuel Macron protagonizaron otro largo y firme apretón de manos durante la cumbre global en Egipto sobre el futuro de Gaza ( Getty Images )

Trump y Macron arrastran un historial de apretones de manos incómodos y simbólicamente tensos.

El del lunes solo fue superado por el célebre saludo de 2017, cuando Macron mantuvo sujeta la mano de Trump durante 29 segundos, pese a varios intentos del entonces presidente estadounidense por soltarse del firme agarre del francés.

En junio de 2018, los presidentes Trump y Macron volvieron a encontrarse en la cumbre del G7, donde se dieron la mano en varias ocasiones, incluyendo un apretón particularmente firme que dejó la marca del pulgar de Macron impresa en la mano de Trump.

En diciembre de 2024, durante la reapertura de Notre Dame en París, los dos líderes mundiales protagonizaron otro apretón de manos de 10 segundos que terminó en un abrazo. Ante el video del momento, el presentador británico Piers Morgan bromeó en X: “Nada como ver a Trump y Macron midiéndose fuerzas otra vez”.

open image in gallery El presidente de EE.UU., Donald Trump, saluda al vicepresidente y vice primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, y elogia su “dinero ilimitado” ( POOL/AFP via Getty Images )

Cuando Trump y Macron se reunieron en la Casa Blanca en febrero, comenzaron a circular fotos que mostraban la mano de Trump con moretones, lo que desató especulaciones en redes sociales. La Casa Blanca lo atribuyó a “apretones de manos frecuentes”, pero no faltó el humor: “Parece que tuvo otra de sus competencias de apretón con Macron,” bromeó un usuario.

Este lunes, Trump repitió la escena, pero con otro protagonista: el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y vice primer ministro de Emiratos Árabes Unidos.

Durante su encuentro en la cumbre por Gaza, ambos se dieron un apretón largo y enérgico frente a las cámaras.

Sonriente, Trump lo señaló y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Mucho dinero. Dinero ilimitado”.

Durante la cumbre, Donald Trump firmó un acuerdo de cese al fuego junto a otros líderes internacionales. Como parte del histórico pacto, Hamas liberó a los últimos 20 rehenes israelíes con vida, mientras que Israel excarceló a 1.900 prisioneros palestinos. Trump celebró el acuerdo y lo describió como “un nuevo comienzo para todo un hermoso Medio Oriente”.

Traducción de Leticia Zampedri