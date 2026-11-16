Curiosamente, Los Simpson han predicho muchas cosas: la presidencia de Donald Trump en EE. UU., el escándalo de la carne de caballo y la carrera espacial de los magnates tecnológicos, todas presentes en la icónica serie animada mucho antes de que ocurrieran en la vida real. Pero la última predicción extraña que surge de la ciudad de Springfield es un apagón global el 17 de noviembre, para el cual muchos ya se están preparando.

En un episodio de 2023, “Una vida de errores”, la familia animada es transportada 60 años al futuro, donde una Lisa Simpson mayor escribe en su diario sobre un apagón causado por una tormenta épica que comenzó el 17 de noviembre. La hija mayor de los Simpson explica que ahora encienden una vela cada Día de Acción de Gracias “en recuerdo del gran apagón que casi destruyó nuestra ciudad, cuando teníamos que escribir todo a mano”.

Tras la caída del servicio de Microsoft la semana pasada, muchos que redescubren el video lo interpretan como una premonición de lo que está por venir. Además, ese mismo día está prevista una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia en Estados Unidos, lo que significa que se emitirá una alerta pública nacional a través de miles de emisoras de radio, televisión, cable, satélite y telefonía fija.

Si bien esto no es más que una prueba programada, similar a la que se realizó en el Reino Unido en 2025, los gobiernos de todo el mundo están instando cada vez más a los ciudadanos a prepararse para los apagones nacionales o los eventos de “cielo negro” causados por condiciones climáticas adversas o ciberataques.

open image in gallery Un fotograma de ‘Los Simpson’ en el que se ve una tormenta que provocó un apagón ( Disney )

¿Qué ocurriría realmente en un apagón generalizado?

En caso de una emergencia grave, un evento de cielo negro podría provocar cortes de electricidad, agua, interrupciones en el suministro eléctrico y en las comunicaciones, por lo que se recomienda a la población que disponga de alternativas no digitales a la radio, además de velas y baterías portátiles para mantener los dispositivos funcionando en caso de un apagón prolongado, y que tenga suficiente comida y agua para un máximo de tres o cuatro días.

Las organizaciones ya se están preparando. La BBC informó que la emisora tenía su propio plan para transmitir mensajes gubernamentales pregrabados a los habitantes del Reino Unido, donde alrededor de 100 empleados operarán un estudio de radio especial de emergencia. “Contará con líneas de comunicación seguras que no dependan de internet, así como con combustible, agua y alimentos para garantizar su funcionamiento”, indicaba el informe publicado a principios de este mes.

El servicio de emergencias transmitirá guiones que el Gobierno ya ha publicado en línea, los cuales incluyen instrucciones sobre cuánta agua deben beber las personas, cómo regular la temperatura y cómo desechar los desechos del inodoro: “Debe recoger sus heces en bolsas de plástico, que deben sellarse y desecharse con la basura doméstica normal, idealmente en un contenedor exterior”, dice el mensaje.

El instructivo, leído por Chris Whitty, director médico de Inglaterra, también explicaría cómo filtrar el agua para hacerla potable utilizando un filtro de café, una funda de almohada o una sábana. Explicaría además que el agua se puede desinfectar hirviéndola, usando una pastilla purificadora de agua o incluso añadiendo una pequeña cantidad de lejía.

“Recuerde que estos consejos han sido elaborados por médicos y científicos para ayudarle a mantenerse seguro y saludable, siempre y cuando siga estas instrucciones cuidadosamente”, asegura el comunicado.

open image in gallery La BBC ya ha elaborado su propio plan de contingencia para ofrecer un servicio de radio de emergencia en caso de un corte de electricidad generalizado ( Getty )

También habrá retransmisiones desde centros de emergencia adicionales de la BBC en todo el Reino Unido, que continuarán mientras haya diésel para alimentar los generadores, y la emisora está preparada para cortes de suministro de hasta tres días.

En sus hogares, los ciudadanos pueden llamar a la Línea Nacional de Cortes de Energía (105) para solicitar ayuda o reportar algún problema. Las autoridades locales cuentan con sus propios planes: en la capital, los distritos se coordinan a través del Grupo de Resiliencia de Londres, que gestiona el Marco de Interrupción del Suministro Eléctrico de Londres junto con UK Power Networks.

La Unidad de Planificación de Emergencias de Wandsworth, por ejemplo, se ha comprometido a contar con oficiales de guardia las 24 horas del día, los siete días de la semana, y con oficiales de enlace de la autoridad local disponibles para coordinar en caso de incidente. También se ha planificado una evacuación a gran escala, si fuera necesario. El plan de contingencia de cada área se puede consultar en la sección de Planificación de Emergencias o Resiliencia del sitio web de cada alcaldía.

Las bibliotecas y los centros de ocio se encuentran entre los edificios públicos que se han previsto reconvertir en centros de descanso en caso de un apagón generalizado, y se anima a los residentes vulnerables a que envíen sus datos al Registro de Servicios Prioritarios de la operadora eléctrica UK Power Networks.

En lo que respecta a las sirenas de alerta, la red física de defensa antiaérea del Reino Unido se desmanteló en la década de los 90. Sin embargo, algunos informes sugieren que alrededor de 1.200 siguen en funcionamiento y podrían activarse en caso de peligro inminente para los residentes de la zona. A principios de este mes, según se informó, las sirenas sonaron en una base aérea estadounidense en Suffolk en respuesta a la actividad no autorizada de drones.

open image in gallery Las bibliotecas y los centros de ocio podrían utilizarse como lugares de descanso en caso de que se produjera una situación de “cielo negro” ( AFP/Getty )

En los documentos de planificación, el Ministerio de Defensa ha indicado que, en caso de que una emergencia se vuelva demasiado grande para que la policía, los bomberos y los servicios de ambulancia puedan gestionarla por sí solos, la Ayuda Militar a las Autoridades Civiles (MACA, por sus siglas en inglés) podría contemplar la participación del ejército para ayudar a distribuir alimentos, agua y otros suministros esenciales.

En caso de que se interrumpan los semáforos, cajeros automáticos, redes móviles, comercios, combustible, agua u otros servicios esenciales, el ministro de Defensa podrá autorizar el despliegue militar; sin embargo, esto no significa necesariamente que los soldados patrullarán todas las calles. En su lugar, habrá centros de distribución designados.

Los servicios de seguridad tienen un dicho, y con razón, que Gran Bretaña siempre está a “cuatro comidas de la anarquía”. En el país europeo, la posibilidad de una interrupción en el suministro nacional de alimentos podría provocar saqueos y otros disturbios civiles, que la policía necesitaría para controlar.

open image in gallery Es posible que se solicite la intervención del ejército para ayudar a las autoridades civiles durante un apagón que se prolongue varios días ( Ministerio de Defensa de la Corona )

¿Cuándo volvería todo a la normalidad?

La estrategia de arranque en negro del operador del sistema energético nacional británico busca restablecer el 60 % del suministro eléctrico del país en 24 horas en caso de un apagón a nivel nacional, y el 100 % en cinco días. Sin embargo, la situación podría complicarse si se produjeran varias emergencias simultáneamente.

Dicho esto, un evento de cielo negro sigue siendo un escenario hipotético, incluso con condiciones climáticas extremas y hostilidad de “zona gris” por parte de Rusia, China e Irán en forma de posibles ciberataques, violencia indirecta o sabotaje de infraestructura crítica, sin importar lo que digan Los Simpson.

El Registro Nacional de Riesgos de 2026 del Gobierno británico señala que el país nunca ha experimentado una pérdida de energía a nivel nacional y que la probabilidad es baja, a pesar de que el año pasado se produjeron apagones en otros países, como España y Portugal.

open image in gallery La gente utiliza sus teléfonos móviles y linternas frontales para comprar alimentos en el supermercado durante el apagón ocurrido en Barcelona, España, en 2025 ( Reuters )

El suministro eléctrico se interrumpió en toda la península ibérica durante hasta 16 horas, paralizando el transporte público y los vuelos; también dejaron de funcionar los cajeros automáticos, se apagaron las redes móviles y se evacuaron las zonas subterráneas. El apagón se produjo debido a un repentino pico de tensión que provocó la desconexión de los generadores.

Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido aconseja preparación, y los expertos en gestión de desastres afirman que es inevitable que el país experimente una emergencia de esta magnitud en los próximos años. Mientras tanto, las interrupciones tecnológicas y la cancelación de vuelos han provocado que muchos de los más escépticos se apresuren a comprar alimentos enlatados.

“Gran Bretaña cuenta con uno de los sistemas energéticos más fiables del mundo. Mantener un suministro eléctrico seguro es una prioridad fundamental”, ha asegurado el NESO (Operador del Sistema Energético Nacional).

Traducción de Sara Pignatiello