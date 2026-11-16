La UE acusa a Rusia de dar largas en las conversaciones de paz para atacar plantas eléctricas

Los países de la Unión Europea acusaron a Rusia el lunes de intentar alargar las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania mientras bombardea centrales eléctricas y otras infraestructuras para hacer aún más difícil la vida de los civiles a medida que se acerca el invierno.

El bloque también impuso sanciones a casi 50 bancos e instituciones financieras rusas, y puso en la mira a varios empresarios con vínculos con el sector energético y con el comercio de petróleo y productos derivados del petróleo. Impuso congelaciones de activos y prohibiciones de viaje a decenas de otras personas acusadas de difundir propaganda y desinformación prorrusas.

En conversaciones en Bruselas, los ministros de Exteriores de la UE afirmaron que la prioridad en Ucrania debería ser asegurar un alto el fuego y luego un acuerdo de paz real. Señalaron que Rusia inició la guerra, que está a punto de cumplir cinco años, y debe dar marcha atrás en lugar de plantear nuevas exigencias a Ucrania y a sus aliados occidentales.

“No confundamos la situación ahora mismo. Lo que necesitamos ver es un alto el fuego”, indicó Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, antes de presidir la reunión. “No lo vemos por el momento. Lo que vemos es que Rusia está intensificando (la escalada)”.

Tras las negociaciones en Abu Dabi la semana pasada, Estados Unidos alentó a Ucrania y a quienes la respaldan a aceptar una exigencia rusa de un nuevo marco de seguridad para Europa, al sugerir que podría ayudar a traer la paz.

Pero los europeos ven esa idea como un intento ruso de debilitar a la OTAN al obligar a la alianza militar a retirar tropas y equipos hacia el oeste, de forma similar a como estaban desplegados antes de que la República Checa, Hungría y Polonia se incorporaran en 1999.

Rusia es acusada de nuevo de tácticas dilatorias

Esa exigencia es “realmente absurda”, afirmó Kallas. “Si miramos la historia, ninguno de estos países ha atacado jamás a Rusia”. Indicó que la táctica de Rusia siempre es exigir más aunque “ellos iniciaron la guerra. Son el agresor. Y hay una víctima”.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, añadió que “Europa tiene una arquitectura de seguridad: no necesitamos una nueva, solo necesitamos respeto de todos por la arquitectura de seguridad existente”. Añadió que esa es “la base de cualquier acuerdo concebible, desde el punto de vista europeo”.

El ministro lituano de Exteriores, Kęstutis Budrys, también insistió en que Europa no necesita otro marco de seguridad, al sostener que no se puede confiar en Rusia y que, de todos modos, ya ha incumplido acuerdos anteriores.

“Está muy claro que no necesitamos otro. Ya tenemos uno. Ucrania segura, Europa fuerte, vínculo transatlántico fuerte”, dijo Budrys a los periodistas. “No se trata de las reglas. Las reglas funcionan. El problema es que Rusia las está incumpliendo”.

Pocos avances en las conversaciones lideradas por EEUU

Los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff se han posicionado como mediadores y han estado conversando con Rusia y Ucrania desde hace poco más de un año. En ese tiempo no se ha acordado ningún alto el fuego duradero y se han observado pocos avances evidentes hacia la paz.

Persisten grandes diferencias sobre el control del territorio y los futuros arreglos de seguridad.

Líderes y funcionarios europeos, incluida Kallas, han expresado escepticismo sobre las conversaciones. El único avance tangible han sido los intercambios de prisioneros, que a menudo las partes en guerra utilizan como medida para generar confianza durante las negociaciones de paz.

En una cumbre en Dublín la semana pasada, los líderes de la UE acordaron que Europa debería estar representada en futuras conversaciones por un equipo de asesores de seguridad de Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia y Polonia, así como por altos funcionarios de las principales instituciones de la UE.

Los europeos reconocen que, como principales respaldos de Ucrania, no pueden actuar también como mediadores. Su papel se centrará en los arreglos de seguridad, la reconstrucción y el futuro de Ucrania. Sólo la propia Ucrania puede decidir sobre asuntos que involucren su soberanía, afirmaron.

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El periodista de The Associated Press Geir Moulson, en Berlín, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.