Microsoft dice que restableció sus servicios por completo tras horas de apagón global

Microsoft señaló el sábado que sus servicios se restablecieron por completo tras una falla masiva que duró horas.

“Hemos completado nuestros esfuerzos para abordar el problema subyacente del incidente y restablecido el servicio para el resto de clientes y regiones afectadas”, dijo la compañía en una actualización en X.

Los usuarios reportaron una interrupción en las funcionalidades de Microsoft 365, incluyendo Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot. Downdetector, una web de seguimiento, afirmó que recibió reportes de fallas de usuarios en más de 70 países y territorios.

El problema afectó a gobiernos, tribunales, servicios de salud, empresas, aerolíneas y bancos en muchos lugares. Gobiernos como los de Japón, Singapur y Australia reportaron que el episodio, que se prolongó durante horas, afectó a algunas de sus operaciones.

Más de 430 millones de personas usan las aplicaciones de Microsoft 365, de acuerdo con la web de la empresa. Los problemas comenzaron a aparecer alrededor del mediodía del jueves en Estados Unidos.

La compañía, con sede en Redmond, Washington, se disculpó el viernes por las fallas y sostuvo que la caída “no estaba relacionada con ciberataques” ni con agentes de inteligencia artificial.

El incidente “se originó por un problema durante una actualización previa de capacidad de red que salió a la luz” tras un cambio reciente en la red.

Estas interrupciones ofrecen el último ejemplo de los problemas en cascada que pueden aparecer cuando tantas plataformas de comunicación y tecnología dependen del mismo proveedor. Algunos legisladores fuera de Estados Unidos han apuntado que la caída muestra las consecuencias de depender en exceso de la tecnología estadounidense.

“Al no poder recibir ni enviar correos electrónicos, muchos oficinistas sienten que están teniendo un día libre por una nevada virtual", comentó Jeremy Singer, profesor de la Escuela de Ciencias de la Computación de la Universidad de Glasgow.

Sin embargo, agregó que “este problema sirve para subrayar la dependencia que hemos desarrollado con respecto a la infraestructura digital de una sola empresa, y puede llevarnos a cuestionar si necesitamos más resiliencia en nuestro ecosistema de TI”.

El alcance global de la falla fue inmediato. Tras la aparición de los problemas alrededor del mediodía del jueves en Estados Unidos, Downdetector dijo que recibió reportes de problemas en 74 países y territorios en el plazo de una hora.

El número total de afectados no estaba claro, pero Microsoft dijo en enero que tenía más de 450 millones de suscripciones comerciales de pago a sus servicios 365.

Microsoft se apresuró para recuperar los servicios

Una serie de publicaciones de Microsoft 365 en X sugirieron que sus ingenieros tuvieron dificultades para controlar el problema durante algún tiempo, lo que provocó las bromas tanto de otras empresas como de los usuarios. Pero el gigante tecnológico ha aseverado que “no hay indicios” de que los problemas hayan sido consecuencia de actividad maliciosa, y el viernes señaló específicamente que la caída no estaba relacionada con un ciberataque ni con agentes de inteligencia artificial.

La empresa explicó que surgió un problema técnico durante una actualización posterior a “un cambio reciente en la red”, y agregó que restableció los servicios de forma gradual, lo que le tomó más tiempo.

Mientras abordaba los problemas que afectaban sus buzones de correo de Exchange Online, anteriormente había citado un problema que, según dijo, hizo que varios de sus servidores quedaran “inesperadamente fuera de servicio” durante verificaciones automatizadas.

En el caso de Outlook, muchos usuarios dijeron que no podían enviar ni recibir correos electrónicos, o que tenían problemas para cargar la bandeja de entrada. Esos problemas se mantuvieron en gran parte del mundo hasta el viernes.

Se acumulan las interrupciones desde tribunales a farmacias

En Reino Unido, la falla paralizó un juicio en Manchester. El juez, Maurice Greene, envió a los jurados a casa debido a retrasos que, según dijo, ilustraban el peligro de la dependencia de los tribunales de la tecnología.

El gobierno británico manifestó que estaba “colaborando estrechamente” con Microsoft para evaluar cualquier posible impacto en los servicios públicos, pero que existían “sólidos planes de contingencia” para minimizar las consecuencias del problema.

La policía británica dijo que no podía recibir denuncias de delitos online y pidió a la población que contactase por teléfono para pedidos urgentes. La falla también afectó a algunas fuerzas del orden en Estados Unidos. La oficina del jefe de policía del condado de Arapahoe, en Colorado, señaló por ejemplo que los pagos de fianzas online se vieron afectados.

También en Reino Unido, la Asociación Nacional de Farmacias advirtió a los clientes sobre demoras para obtener los medicamentos. La interrupción afectó al Servicio Nacional de Salud y amenazó con impedir que los médicos enviaran por correo electrónico las recetas a las farmacias.

“Por favor, tengan paciencia con el equipo de su farmacia hoy, ya que las esperas pueden ser más largas de lo normal y puede haber demoras en algunas recetas”, dijo un vocero.

Los gobiernos de Singapur, Japón, Grecia y Noruega dijeron que la falla afectó algunas de sus operaciones, incluidas las comunicaciones por correo electrónico entre ministerios o agencias.

Y, por supuesto, las empresas se vieron también afectadas por la suspensión de los servicios. El hongkonés Danny Lau, que dirige una compañía de aluminio, dijo que su negocio no podía recibir actualizaciones de sus clientes en Estados Unidos a través de Outlook.

Algunos bancos en Hong Kong, un centro financiero asiático, también registraron incidencias.

OpenAI y Anthropic reportaron problemas para conectarse con herramientas de Microsoft 365, lo que subraya los efectos en cadena a medida que cada vez más personas usan plataformas de inteligencia artificial para interactuar con el software de otras empresas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.