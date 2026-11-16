Un grupo de países europeos anunció el lunes que pretende crear un “centro de retorno” en Ruanda adonde podrían enviarse solicitantes de asilo rechazados, una medida con la que esperan también disuadir a más personas de venir.

La Unión Europea ha trabajado durante años para endurecer las normas migratorias, reducir el número de solicitantes de asilo y aumentar las deportaciones de migrantes que no tienen derecho a quedarse. El envío de personas a centros fuera de Europa se ha convertido en un pilar central de ese esfuerzo.

El plan de Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Holanda, que han encabezado las negociaciones con países no pertenecientes a la UE, recibió críticas inmediatas de grupos de derechos humanos.

Plan de concretar el acuerdo en cuestión de meses

El objetivo es establecer el primer centro en Ruanda el próximo año, anunció el canciller austriaco Christian Stocker junto a funcionarios de los otros países europeos y el ministro del Interior de ese país africano.

“Creo que esto cambiará las reglas del juego, al permitirnos afrontar los enormes desafíos de la migración ilegal”, indicó la primera ministra danesa Mette Frederiksen. “Desmantelaremos el modelo de negocio de los traficantes de personas. Recuperaremos el control de nuestras fronteras y eliminaremos los incentivos para la migración ilegal”.

Pronosticó que “muchos otros países europeos” se sumarán. Su ministro de Inmigración, Morten Bødskov, señaló que el plan es contar con un acuerdo plenamente negociado con Ruanda “en los próximos meses”.

Europa busca aplicar un efecto disuasorio

Los funcionarios fueron imprecisos sobre cuántos migrantes podrían ser enviados a Ruanda, pero subrayaron el efecto disuasorio del plan.

“El número más importante es el número que nunca veremos porque, con suerte, no iniciarán su viaje a Europa”, señaló Frederiksen. “Así que esto es un hito”.

El ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, apuntó que su país daría una “segunda oportunidad” a las personas que no tienen derecho a permanecer en Europa. Quienes lleguen, sostuvo, tendrán la oportunidad “de regresar voluntariamente a los países de origen, integrarse en la sociedad ruandesa o reubicarse en otro destino donde tengan el derecho legal de residir, según su preferencia”.

Al ser consultado sobre cómo garantizaría Ruanda los derechos humanos de los refugiados, respondió que Ruanda incorporaría a organizaciones como la agencia de la ONU para los refugiados y que “habrá un mecanismo de supervisión independiente”.

Grupos de derechos humanos critican el plan

Los grupos de derechos humanos han criticado los planes de deportar migrantes a instalaciones en terceros países, al argumentar que las naciones europeas no pueden garantizar que allí se respeten sus derechos. Los funcionarios europeos insisten en que los nuevos centros cumplirían con el derecho europeo e internacional.

“Los centros de deportación extraterritoriales son la última expresión cínica del impulso de la UE por trasladar sus responsabilidades a otros países”, aseguró en un comunicado la investigadora de Human Rights Watch Clementine de Montjoye. “Pagar a Kigali para albergar un programa de deportación no solo causará sufrimiento y daño a quienes sean deportados, sino que financiará y dará margen político a un gobierno responsable de graves abusos de derechos humanos dentro y fuera del país”.

Aimée Stuflesser, experta en asilo y migración de Amnistía Internacional Austria, aseveró en un comunicado que “el vergonzoso acuerdo de deportación de hoy entre países europeos y Ruanda repite errores del pasado”.

“Enviar a personas a un país en el que nunca han estado es irresponsable y existe un peligro real de que el acuerdo con Ruanda, con sus limitadas posibilidades de escrutinio, se convierta en un cruel agujero negro para los derechos humanos”, advirtió Stuflesser.

La agencia de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) manifestó que solo apoya el posible uso de centros de retorno en consonancia con las normas de derechos humanos, y como una forma de facilitar el retorno de personas cuyas solicitudes de asilo fueron denegadas tras una evaluación completa y justa.

El portavoz de ACNUR, Matthew Saltmarsh, afirmó que la agencia participa en “debates constructivos” con los cinco países de la UE “para brindar asesoramiento sobre el cumplimiento del proceso del centro de retorno con las normas del derecho internacional sobres derechos humanos”. No se ha firmado ningún acuerdo con los países.

La Organización Internacional para las Migraciones destacó que no participa ni negocia “acuerdos de expulsión de Estado a Estado”, pero que estaba aportando “información técnica sobre el proceso del centro de retorno”. La OIM señaló que estaba preparada para brindar ayuda a los migrantes a solicitud del gobierno receptor si existen “salvaguardias necesarias”.

Las leyes de la UE han cambiado en los últimos años debido a la persistente presión pública y política para adoptar medidas más duras contra la migración.

Los legisladores europeos votaron en junio para permitir que los Estados miembros establezcan centros fuera de la UE por su cuenta o en pequeñas coaliciones, y envíen allí a solicitantes de asilo rechazados en lugar de a sus países de origen.

Europeos dicen que el plan no es comparable con el acuerdo británico

Ruanda alcanzó un acuerdo con el Reino Unido en 2022, según el cual los migrantes que llegaran como polizones o en embarcaciones serían enviados al país africano, donde se tramitarían sus solicitudes de asilo y, si prosperaban, se quedarían. El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que la política era ilegal porque Ruanda no es un tercer país seguro para los migrantes enviados allí.

El entonces primer ministro Keir Starmer canceló ese acuerdo de inmediato tras asumir el cargo en 2024.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó que el plan europeo para Ruanda no es comparable. Explicó que el Reino Unido había previsto externalizar los procedimientos de asilo a terceros países, mientras que el plan europeo se refiere a personas que ya pasaron por el proceso de asilo y agotaron sus recursos.

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Moulson reportó desde Berlín. El corresponsal Jamey Keaten contribuyó desde Ginebra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.