EEUU gastará $2.000 millones para sacar más corriente de su sistema eléctrico

Estados Unidos gastará casi 2.000 millones de dólares para intentar extraer más electricidad de la envejecida y sobrecargada red eléctrica del país, mientras el gobierno del presidente Donald Trump intensifica los esfuerzos para evitar apagones en medio de la demanda impulsada por la inteligencia artificial.

El dinero se destinará a 31 proyectos en 26 estados para producir más de 23 gigavatios de capacidad eléctrica adicional, suficiente para abastecer a 16 millones de hogares, según el anuncio del jueves del Departamento de Energía.

Los proyectos utilizarán nuevas tecnologías, como sensores y otros dispositivos, para medir en tiempo real las condiciones meteorológicas y garantizar una transmisión segura o desviar la energía de rutas congestionadas o sobrecargadas, informó el departamento.

Las mejoras podrían aumentar la confiabilidad del suministro y reducir los costos de la electricidad para unos 100 millones de estadounidenses, señalaron funcionarios.

“Estas inversiones permitirán aprovechar más la infraestructura que ya tenemos, mover más electricidad a través de la red y ayudar a suministrar energía asequible, confiable y segura que impulsará la prosperidad estadounidense durante las próximas décadas”, declaró el secretario de Energía, Chris Wright en un comunicado.

Wright tenía previsto promover el programa el jueves en una instalación de PPL Corp. en Allentown. La empresa de servicios públicos dice que dos centros de datos en su territorio comenzaron a operar este año y que otros seis están en construcción.

El anuncio se produce en medio de advertencias de que la voraz demanda de energía de la IA amenaza con desbordar los suministros eléctricos ya que enormes centros de datos entran en funcionamiento más rápido de lo que pueden construirse nuevas centrales eléctricas. También ocurre mientras las facturas de electricidad suben más rápido que la inflación en muchas partes de Estados Unidos, algo que en algunas zonas se atribuye a la demanda de los centros de datos.

La creciente oposición a los centros de datos en comunidades de todo el país ha complicado los planes de las empresas más ricas del mundo y ha transformado el panorama de las elecciones de mitad de mandato.

Trump sigue defendiendo los centros de datos, aun cuando políticos de los dos principales partidos los critican y muchas comunidades intentan bloquearlos. Trump indicó el mes pasado que las comunidades que no tengan centros de datos “terminarán siendo atrasadas y pobres”.

Mientras tanto, el Congreso y algunos estados intentan presionar a los reguladores para que exijan a las empresas de servicios públicos que utilicen tecnología y nuevos componentes para hacer las redes más eficientes y más capaces de atender a nuevos clientes sin fuentes adicionales de energía.

Las empresas de servicios públicos —que han visto aumentar sus ganancias y el precio de sus acciones durante el auge energético impulsado por los centros de datos— tienden a evitar ese tipo de eficiencias porque ganan más dinero construyendo nuevas centrales eléctricas y proyectos de infraestructura que son más costosos y tardan más en completarse, según críticos del sector.

Los proyectos anunciados el jueves incluirán mejoras de componentes en más de 2.400 kilómetros (1.500 millas) de líneas de transmisión y mejoras tecnológicas a lo largo de casi 34.000 kilómetros (21.000 millas), indicó el departamento.

Los proyectos se priorizaron en función de aquellos que pueden ponerse en operación rápidamente, dijeron funcionarios. El dinero para las subvenciones proviene de la ley bipartidista de infraestructura aprobada por el Congreso bajo el entonces presidente Joe Biden. La financiación gubernamental de 1.900 millones de dólares será igualada con 3.350 millones en aportes compartidos de costos por parte de los beneficiarios, informó el Departamento de Energía.

Trump ha prometido “desatar” el sector energético del país en su segundo mandato, con el objetivo de elevar a niveles récord la producción nacional de petróleo y gas, eliminar restricciones por contaminación a las centrales eléctricas y mantener en funcionamiento, más allá de sus fechas de retiro, las costosas plantas de carbón.

Su gobierno ha impulsado medidas para ayudar a gigantes tecnológicos a construir y conectar centros de datos a centrales eléctricas y líneas de alta tensión, y a convertir plantas de enriquecimiento de uranio en complejos de centros de datos y centrales eléctricas.

La Agencia de Protección Ambiental de Trump emitió este verano un plan que dificultaría que el público se informe y comente sobre los centros de datos de IA propuestos.

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Daly reportó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.