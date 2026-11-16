El papa mira hacia los ancianos desamparados en la recta final de su visita a Perú

En la recta final de su emotivo regreso a Perú, el papa León XIV hizo un llamado a no permanecer indiferentes ante el abandono, el abuso y la desprotección que sufren los ancianos durante una visita a un asilo en el puerto peruano de Callao.

“Esta casa del Callao es como un oasis de dignidad y de esperanza para los ancianos”, dijo el pontífice luego de un cálido recibimiento que incluyó un número de danza.

Sin embargo, lamentó que otras personas mayores sufran y no sean cuidadas “sino que se les abandona”, por lo que instó a no “permanecer indiferentes” ante el dolor de “los pobres y desamparados en este país”.

La visita del papa cambió la vida cotidiana de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Sus paredes fueron pintadas, su patio remodelado y sus residentes alentados con nueva ilusión.

Los 60 ancianos acogieron al papa en el humilde hogar en el que reciben hospedaje, alimentación, medicinas y, de cuando en cuando, actividades lúdicas para distraer su mente.

“Me parece mentira que él esté viniendo a esta casita tan chiquitica, pero con puro corazón”, dijo emocionada Silvia del Castillo, de 84 años, quien reside en el asilo desde hace tres años. “Faltaban 100 días para que llegara (a Perú) y mira, ya está acá”.

“Esta casa a mí me ha representado una nueva vida, porque cuando uno ya es anciano y no tiene a dónde ir y le abren las puertas del corazón antes que la puerta de la casa, uno es feliz y estas madrecitas me han dado eso”, aseguró Del Castillo, quien tiene una hija de 56 años que no puede hacerse cargo de ella por sufrir de una enfermedad autoinmune.

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados son una congregación fundada en 1873 en España por el sacerdote Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet, canonizada en 1974 por su amor y servicio a los más necesitados. Actualmente tienen 197 hogares en América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía.

Tras la visita al asilo, el papa ofrecerá una homilía multitudinaria a la que se espera que asistan más de un millón de personas en la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú.

La obra del “padre Roberto” en la pandemia

La del lunes fue la primera vez que el papa León entró al asilo, pero no la primera vez que lo visita.

El alcalde de Callao, César Pérez, relató a AP que el entonces obispo Robert Prevost estuvo allí durante la pandemia de COVID-19 para llevar comida y otras provisiones; sin embargo, no ingresó a sus instalaciones para proteger a los ancianos de la enfermedad.

Pérez aseguró que el “padre Roberto”, como le dicen los peruanos, manejaba por carretera desde Chiclayo, en el norte del país, hasta Callao aproximadamente 12 horas, por lo que “no podía exponer a que los abuelitos se pudieran enfermar. Por cuidarlos, no podía entrar”.

Perú registró aproximadamente 221.000 fallecidos durante la pandemia, según el Ministerio de Salud. Al igual que en otros países de la región, el COVID-19 aumentó la pobreza en Perú debido a la pérdida de capacidad adquisitiva.

El entonces obispo Prevost enfocó muchos de sus esfuerzos en apoyar a los más pobres de la zona como Pachacútec, una población ubicada en la provincia de Callao donde repartía pollos, cerdos, medicinas y agua a la población necesitada.

En Perú, el 32% de los hogares pobres tenía al menos un adulto mayor de 65 años de edad para 2025, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Las dificultades que afrontan los ancianos

En el asilo todo se preparó para la visita del papa, incluyendo la pintura de sus paredes amarillas y una remodelación del patio central por parte de la municipalidad de Callao que costó cerca de 74.500 dólares.

“Se valora mucho y se les agradece muchísimo por haber ayudado a remodelar, a darles más calidad de vida a nuestros viejitos”, dijo sor María Agripina Garrido el viernes durante el acto de entrega de la obra.

El asilo se financia con donaciones y, en la medida de las posibilidades, algunas de las familias de los ancianos residentes aportan dinero, pero siempre se requiere más ayuda.

“Las madres son amables, nos atienden en todo lo que pueden... cuando hay medicinas que pueden darnos, nos dan, pero es un asilo humilde, entonces se paga poco y si hay medicinas que son muy caras, se las compra la familia”, contó Delia Chávez, de 82 años.

Chávez es una de las residentes del asilo con más vitalidad: va con paso lento pero continuo y puede subir las escaleras. Sin embargo, hay otros ancianos que permanecen en sillas de ruedas o en cama.

El asilo se convirtió en el lugar de Chávez tras la muerte de su esposo. La opción de quedar sola en su casa —que tanto extraña— no era viable por su edad y sus tres hijos no pueden hacerse cargo de ella a tiempo completo.

“A veces también mi hijo cuando está de vacaciones me saca (del asilo), pero esta vez le dije: ¡No, voy a ver al papa!”, contó Chávez con alegría.