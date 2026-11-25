Irán está desarrollando nuevos misiles de mayor potencia para realizar ataques de largo alcance, según advirtieron expertos.

Se cree que Teherán busca combinar tecnologías de armamento existentes para crear misiles más precisos y difíciles de interceptar. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) y el Proyecto de Amenazas Críticas (CTP), del centro de estudios conservador American Enterprise Institute (AEI), la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) difundió imágenes de instalaciones subterráneas de misiles.

“Irán parece estar desarrollando variantes de misiles que combinan sistemas de propulsión más potentes con ojivas capaces de maniobrar antes del impacto, lo que les permitiría alcanzar sus objetivos con mayor precisión y reducir las posibilidades de que sean interceptados”, señalaron los expertos en el informe.

“Es probable que Irán pueda fabricar estas variantes con cambios mínimos en su cadena de suministro industrial, debido a las similitudes entre las tecnologías utilizadas, aunque todavía se desconoce la capacidad actual de su industria de defensa para producir misiles a gran escala”.

open image in gallery Exposición de misiles y drones en el Parque Aeroespacial Nacional de Teherán ( AFP/Getty )

Según expertos del ISW, la Guardia Revolucionaria de Irán desarrolló variantes híbridas de misiles que combinan el sistema de propulsión del misil balístico de alcance medio Haj Qassem con ojivas de los modelos Kheibar Shekan, Kheibar Shekan-2 y Fattah-1, utilizadas en ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en la región durante conflictos anteriores.

“Según evaluaciones de medios iraníes, el Haj Qassem cuenta con un sistema de propulsión más potente que le permite alcanzar una mayor velocidad en la fase final de su trayectoria”, explicaron los expertos del centro de estudios. “Esto hace que el misil se acerque a su objetivo a mayor velocidad, lo que reduce el tiempo de reacción de los sistemas de defensa aérea y aumenta la fuerza del impacto”.

El análisis se conoce después de que, a principios de este mes, la BBC informara sobre obras de construcción en varias bases militares iraníes.

Al parecer, los trabajos incluyen la construcción de nuevos edificios, el traslado de infraestructura a instalaciones subterráneas para protegerla de futuros ataques y la reparación de bases que fueron blanco de bombardeos estadounidenses e israelíes. Un analista de la CIA también declaró a la BBC que algunas excavaciones en una instalación cercana a Shahroud podrían estar relacionadas con la producción de misiles.

open image in gallery El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró en septiembre que el sistema de defensa de Irán había quedado “destruido” ( Getty )

A pocas semanas de los primeros ataques estadounidenses, lanzados a finales de febrero, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos había “destruido” el 100 % de la capacidad militar de Irán.

Seis meses después, durante un discurso ante las tropas en septiembre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró: “Estos estadounidenses y sus compañeros aquí presentes han destruido la Armada de Irán, su Fuerza Aérea, su sistema de defensa, sus líderes, su capacidad industrial militar y toda su infraestructura de defensa”.

El 10 de noviembre, Trump aseguró que era “muy poco probable” que Estados Unidos volviera a atacar Irán. Sin embargo, desde entonces, las fuerzas estadounidenses han bombardeado la isla iraní de Qeshm, de gran importancia estratégica, después de que Irán lanzara ataques con drones contra una base militar de Kuwait que alberga tropas estadounidenses.

A mediados de noviembre, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, advirtió ante los medios que Teherán utilizará “todos los recursos a su alcance” para hacer frente a esta agresión estadounidense, mientras las negociaciones de paz para poner fin al conflicto, que ya lleva nueve meses, siguen estancadas.

Traducción de Leticia Zampedri