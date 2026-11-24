La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue azotada por actuar sin hiyab durante un concierto retransmitido en directo por YouTube en 2024.

Ahmadi y cuatro miembros de su equipo de producción recibieron 74 latigazos cada uno en la ciudad de Qom y se les impuso una prohibición de dos años para ejercer actividades artísticas y viajar.

Fueron declarados culpables en junio y condenados por “atentar contra la decencia pública al producir y publicar contenidos obscenos e inmorales en Internet”, según informó el lunes un sitio web de noticias iraní.

Su recurso fue desestimado por un tribunal de Qom en septiembre.

Ahmadi, de 29 años, vestida con un vestido negro sin mangas y luciendo un collar con la forma del mapa de Irán, llevaba el pelo largo suelto sobre los hombros mientras actuaba junto a cuatro hombres de su grupo.

Fueron detenidos en diciembre de 2024 tras interpretar Az Khoone Javanane Catam, una canción patriótica cuyo título significa “De la sangre de la juventud de la patria”. El video de la actuación acumuló millones de visualizaciones en YouTube.

Las leyes iraníes obligan a las mujeres a llevar ropa recatada, incluido el hiyab, y prohíben las actuaciones públicas de las mujeres. Las estrictas normas sobre el hiyab fueron un punto álgido durante las protestas de 2022 tras la muerte, bajo custodia, de la mujer kurda Mahsa Amini, detenida por presuntamente infringir el código de vestimenta.

Los gobiernos occidentales y las organizaciones de derechos humanos criticaron la flagelación por considerarla una forma de tortura y una violación del derecho internacional. Irán rechazó las acusaciones sobre su situación en materia de derechos humanos y afirmó que los países occidentales deberían centrarse en sus propios problemas en este ámbito.

( Parastoo Ahmadi/Youtube )

Ahmadi y sus coacusados varones fueron azotados en la Oficina de Ejecución de Sentencias Penales de Qom, según declaró uno de sus abogados a la BBC.

“Hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para que se revocara el veredicto o, al menos, para conseguir una reducción de la pena o una suspensión, pero no lo conseguimos”, afirmó.

“Los demás abogados y yo incluso intentamos que se aplazara la ejecución de la sentencia, pero el departamento de ejecución insistió en llevarla a cabo de inmediato”.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Derechos Humanos en Irán, condenó la flagelación y señaló la incapacidad del Gobierno para hacer frente a las crisis económicas y de infraestructuras del país.

“Ella cantó y la República Islámica respondió con el látigo”, afirmó.

“Un régimen que es incapaz de resolver las crisis relacionadas con los medios de subsistencia, el agua y la electricidad, pero que no duda en azotar a una mujer por alzar la voz, llegó al final de su vida”.

La periodista Masih Alinejad, que actualmente reside en Estados Unidos, también criticó duramente al Gobierno iraní. “Este régimen tiene tanto miedo de que una mujer cante”, dijo ella. “¿Y dónde están los cantantes y músicos iraníes?”

“En Irán y Afganistán, las mujeres son azotadas por ejercer sus derechos más básicos”. “Así es como se vive bajo los regímenes islámicos”.