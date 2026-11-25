El Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una detonación controlada de una reserva peligrosa y en mal estado de azida de plomo en Iowa, ante lo cual las autoridades locales y los científicos han expresado su preocupación por los posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente.

La azida de plomo es un compuesto químico altamente sensible formado por plomo y nitrógeno, que suele presentarse en forma de polvo cristalino incoloro o blanco, o de cristales aciculares. La sustancia, que actúa como agente explosivo inicial en municiones militares, se ha utilizado desde hace mucho tiempo en detonadores diseñados para activar explosivos secundarios, como el TNT.

La sustancia química es extremadamente sensible a las sacudidas, el calor, los golpes y la fricción y puede explotar cuando está seca. Durante periodos prolongados y en condiciones de temperaturas fluctuantes, la azida de plomo forma cristales más grandes y muy inestables que incrementan el riesgo de detonación. Las reservas almacenadas en Iowa desde hacía décadas habían comenzado a cristalizarse, lo que suponía un riesgo grave de detonación espontánea.

Escombros salen disparados por los aires después de que el Ejército detonara varias toneladas de azida de plomo altamente volátil y degradada en los terrenos de la Planta de Municiones del Ejército de Iowa el 25 de noviembre de 2026 en Middletown, Iowa ( Getty )

Una vez metabolizado, el plomo actúa como un metal pesado tóxico capaz de dañar el cerebro, el sistema nervioso, los riñones, el corazón y otros órganos, además de provocar trastornos del desarrollo. Dado que la exposición al plomo plantea tanto riesgos inmediatos como peligros medioambientales a largo plazo, los investigadores y las autoridades están analizando los posibles niveles de plomo en el aire, el suelo y las fuentes de agua de los alrededores que podrían afectar a los residentes, los cultivos, el ganado y la fauna silvestre de la región tras la explosión.

Debido a los riesgos inherentes, el ejército dejó de utilizar la azida de plomo en la década de 1980. Según el Ejército, las medidas de seguridad adoptadas antes de la detonación del miércoles incluyeron barreras protectoras alrededor de la zona de la explosión para reducir la propagación de la nube de polvo resultante, así como geles balísticos diseñados para absorber el polvo de plomo.

Traducción de Michelle Padilla