El tráfico aéreo y por carretera se intensifica aún más en la víspera de Acción de Gracias, en uno de los días de mayor movimiento de viajes en Estados Unidos, con previsiones de tormentas en la Costa Este, nieve en la zona central del país, inundaciones costeras en el Oeste y preocupaciones persistentes por fallas tecnológicas.

Algunos viajeros en ciertos aeropuertos recurrieron a las redes sociales para informar de largas filas en los controles de seguridad la mañana del miércoles. Algunos de los tiempos de espera más prolongados fueron de 81 minutos en el Aeropuerto Internacional de Miami y de alrededor de 40 minutos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, y en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón, según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

La TSA esperaba revisar a unos 17,6 millones de pasajeros entre el martes y el lunes.

Terri Zimmerman contó que esperó en la fila de seguridad del Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood durante casi una hora la mañana del miércoles, antes de abordar un vuelo a Tallahassee para ver a familiares por la festividad.

“Me sorprendió cuando entramos y vimos ese tipo de fila”, dijo Zimmerman, de 71 años, jubilada de Deerfield Beach, Florida. “Eran las 5 de la mañana. Pensé que seríamos el primer vuelo en salir y que no habría nadie, pero el lugar estaba lleno”.

Zimmerman y decenas de viajeros más del sur de Florida avanzaron trabajosamente bajo fuertes lluvias que despertaron preocupación por más inundaciones en el Estado del Sol.

AAA proyectó que 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) entre el martes y el lunes, incluidos casi 73 millones por carretera y casi 6 millones por vía aérea. Se esperaba que otros 2,6 millones de personas tomaran autobuses, trenes y cruceros.

El servicio de seguimiento de vuelos FlightAware informó de 31 cancelaciones de vuelos y más de 1.100 demoras ocurridas en Estados Unidos la mañana del miércoles.

Para Tracy VanLeuven Miller, un vuelo matutino desde el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington hacia Atlanta era justo lo que necesitaba el miércoles. Era la primera vez que volaba para ver a su familia durante el fin de semana festivo de Acción de Gracias. Pasó por el registro de equipaje y por la TSA en menos de 10 minutos y añadió en internet: “¡Ahora estoy lista para una mimosa!”.

“Como cónyuge (ya retirada) de un militar, mi familia siempre viajaba en auto por cuestiones de costo”, le dijo a The Associated Press a través de redes sociales. “Decidí probar viajar en avión este año tras emprender un largo y agotador viaje por carretera el año pasado desde el norte de Virginia hasta Atlanta. Como este año viajo sola, decidí volar, usando puntos para amortiguar parte del costo disparatado del boleto de avión”.

Para quienes viajan por carretera, el mal tiempo se perfilaba como un desafío en algunas partes del país.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que una gran tormenta que se desarrolla a lo largo de la costa este podría provocar lluvias intensas, inundaciones costeras, vientos fuertes y cortes de energía en las Carolinas el miércoles, y al norte del Atlántico medio y el noreste en el Día de Acción de Gracias. Las ráfagas de viento podrían alcanzar 80 km/h (50 mph) a lo largo del corredor de la Interestatal 95. El servicio meteorológico emitió avisos por viento desde el norte de Georgia hasta la mayor parte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra.

La mañana del miércoles caían fuertes lluvias en distintas partes de Florida, las Carolinas, Mississippi y el oeste del estado de Washington.

Se emitieron advertencias y vigilancias por tormenta invernal para varias partes de Missouri e Illinois, y se prevén hasta 23 centímetros (9 pulgadas) de nieve en el área de St. Louis.

Y las mareas vivas continuaban en la Costa Oeste, con advertencias de inundación costera emitidas desde el sur de California hasta el área de San Francisco y hasta las costas de Oregón y Washington.

Los viajeros también esperaban evitar nuevas fallas tecnológicas y del sistema como las que trastocaron a las aerolíneas este mes, incluida la suspensión en tierra más prolongada a escala nacional en 25 años, causada por un fallo en la red de la Administración Federal de Aviación. En la última semana, United Airlines y Delta Air Lines registraron sus propias interrupciones, lo que provocó cientos de demoras de vuelos.

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Collins informó desde Hartford, Connecticut. La periodista de The Associated Press Kathy McCormack, en Concord, Nueva Hampshire, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.