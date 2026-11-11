Francia advirtió a Alemania que podría desencadenar un conflicto nuclear con Rusia si no establece con claridad cómo utilizará los misiles de largo alcance que ha adquirido recientemente.

La advertencia llega en un contexto de creciente tensión en Europa, donde países como Alemania, el Reino Unido y Polonia están reforzando sus capacidades militares para disuadir a Moscú de lanzar posibles ataques contra el continente. Como parte de estos esfuerzos, Berlín estaría adquiriendo y desarrollando misiles terrestres con alcances que van desde los 500 hasta más de 2.000 kilómetros.

Sin embargo, el desarrollo de este armamento ha generado preocupación por el riesgo de una escalada militar. Según informó el Financial Times, funcionarios franceses y alemanes tienen previsto discutir las condiciones bajo las cuales podrían utilizarse estos misiles, ante el temor de que su empleo provoque una “respuesta nuclear” de Rusia. Uno de los principales puntos de incertidumbre es la definición y el alcance de los llamados ataques de precisión en profundidad (DPS).

open image in gallery Un dron táctico multifunción Linza, desarrollado por la empresa ucraniana de tecnología de defensa Frontline Robotics y fabricado por la compañía conjunta germano-ucraniana Quantum Frontline Industries, sobrevuela una zona de entrenamiento en un lugar no revelado del centro de Alemania, el 20 de octubre de 2026 ( AFP/Getty )

Un ataque contra un objetivo ruso con armamento convencional podría desencadenar una respuesta militar de mayor magnitud si Moscú malinterpreta las intenciones de quien lo lleva a cabo. “Si los rusos malinterpretan la señal, podríamos cruzar inadvertidamente el umbral nuclear”, advirtió un funcionario francés.

El riesgo también podría alcanzar a Francia debido a la política de “disuasión avanzada” impulsada por el presidente Emmanuel Macron, ya que Rusia podría responsabilizar a París por las acciones militares de sus aliados. “Si invitas a alguien a tu casa, eres responsable si le prende fuego”, explicó un funcionario familiarizado con las conversaciones.

Ante este escenario, seis personas al tanto de las negociaciones señalaron al Financial Times que las autoridades francesas buscan alcanzar un acuerdo con Alemania para mejorar la coordinación de sus programas de defensa y reducir el riesgo de una escalada militar involuntaria.

open image in gallery Las autoridades francesas temen que la falta de una definición clara pueda provocar una escalada del conflicto ( AFP/Getty )

La atención se centra en Alemania debido a su elevado presupuesto de defensa, que asciende a 780.000 millones de euros para el período de cinco años que concluye en 2030. Sin embargo, las autoridades francesas consideran que Berlín todavía carece de la experiencia necesaria para gestionar los riesgos asociados al uso de armamento de largo alcance.

“Con el tiempo, hemos desarrollado ciertas prácticas que los alemanes todavía no tienen”, explicó una fuente. “Sería mucho mejor contar con una doctrina pública, clara y concisa, para evitar que los rusos malinterpreten nuestras señales”.

Un alto funcionario alemán reconoció la necesidad de una mayor coordinación y aseguró que Berlín coincide en que las capitales europeas deben establecer “una doctrina común y un entendimiento compartido sobre los niveles de escalada militar”. Además, afirmó estar de acuerdo con las preocupaciones planteadas.

No obstante, un funcionario británico consideró que esos temores podrían ser exagerados, ya que “la cultura estratégica de Alemania está evolucionando muy rápidamente”. En ese sentido, sostuvo que “debemos aceptar esa evolución en lugar de aferrarnos a los estereotipos del pasado”.

Estas conversaciones se producen después de que, a principios de año, surgieran informes según los cuales Alemania estaba negociando la posibilidad de financiar el programa británico de disuasión nuclear Trident, como parte de los esfuerzos para reforzar las capacidades defensivas de Europa ante un eventual conflicto con Rusia.

Traducción de Leticia Zampedri