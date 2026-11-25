Un vuelo de Etihad de Abu Dabi a Tel Aviv tuvo que cambiar de rumbo en varias ocasiones y, finalmente, regresar a Abu Dabi debido a los continuos ataques iraníes en la región.

El vuelo EY599, que salió de Abu Dabi a las 9:40 a. m. del martes, pudo verse en las páginas web de seguimiento de vuelos dando dos vueltas, primero sobre Arabia Saudita y luego sobre Baréin. El vuelo llegó finalmente a Tel Aviv el miércoles por la mañana a las 6:30.

La compañía aérea emitió un comunicado en el que afirmaba que la aeronave “se vio obligada a modificar su ruta de vuelo sobre Arabia Saudita”.

open image in gallery Una aerolínea con sede en Abu Dabi modificó la ruta de vuelo debido a los ataques iraníes en Arabia Saudita

No se aclaró por qué se modificó la ruta de vuelo. Sin embargo, el 24 de noviembre, Arabia Saudita confirmó que un ataque de los hutíes, respaldados por Irán, contra Riad había provocado que un dron impactara contra el rascacielos más alto de la ciudad, lo que hirió a 11 personas.

El mismo edificio, que alberga la sede del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, también fue objeto de un ataque el 19 de noviembre.

Los datos de seguimiento del vuelo EY599 muestran que el avión sobrevuela, aproximadamente, la zona de Riad.

El espacio aéreo de Arabia Saudí permaneció cerrado de forma intermitente durante toda la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La compañía aérea, según recoge el Times of Israel, añadió lo siguiente: “Dado que la cantidad de combustible a bordo era insuficiente para completar el vuelo por la ruta alternativa, y que continuar el vuelo hasta Tel Aviv habría supuesto superar los límites de tiempo de servicio y descanso de la tripulación establecidos por la normativa aeronáutica, se tomó la decisión de regresar con la aeronave al Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi para repostar o sustituir la aeronave por otra de mayor capacidad, cambiar a la tripulación de vuelo y volver a partir hacia Tel Aviv”.

Varias compañías aéreas suspendieron los vuelos en las rutas del centro y del este de Arabia Saudita debido a las preocupaciones de seguridad persistentes.

open image in gallery Un edificio dañado en Arabia Saudita tras los ataques de los hutíes ( Saudi Press Agency )

Aunque Etihad sigue operando vuelos desde Yeda y algunos vuelos que pueden entrar en el espacio aéreo saudí, canceló todos sus servicios de pasajeros y de carga desde Abu Dabi, así como desde Riad y Dammam, hasta finales de noviembre de 2026, según Avi-Go News.

Emirates suspendió los vuelos de Dubái a Riad y Dammam sin fecha prevista para su reanudación.

Los vuelos europeos con destino a la región también se ven afectados por las suspensiones. KLM suspendió sus vuelos de Ámsterdam a Dubái hasta marzo de 2027, British Airways pospuso sus vuelos de Heathrow a Riad hasta mediados de enero de 2027 y canceló definitivamente su vuelo de Londres a Yeda, mientras que el Grupo Lufthansa amplió la suspensión de sus vuelos a Riad y Dammam hasta el 7 de enero de 2027.