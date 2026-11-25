Más de 1.000 soldados rusos se han quitado la vida desde el inicio de la invasión de Ucrania, según un nuevo informe.

Al menos 1.087 militares se suicidaron en Ucrania o en regiones fronterizas de Rusia entre 2022 y 2026, de acuerdo con datos confidenciales de la agencia estatal de estadísticas rusa Rosstat, a los que tuvo acceso The Guardian.

La información, filtrada de una base de datos de 11 millones de certificados de defunción, revela que la cifra ha aumentado de forma sostenida desde el inicio de la invasión a gran escala, con más de 50 muertes relacionadas con la guerra y el ámbito militar en 2022, frente a 365 el año pasado.

El diario también identificó otras 885 muertes ocurridas en Ucrania o sus alrededores, clasificadas como “heridas por arma de fuego de intención indeterminada”, que, según los expertos, podrían incluir casos de suicidio.

open image in gallery En septiembre, el presidente Vladimir Putin (en la foto del lunes) autorizó una nueva ampliación de las Fuerzas Armadas, la cuarta del año, para elevar su dotación a 2.441.630 efectivos, incluidos 1.550.500 militares en servicio activo ( Reuters )

Rusia no publica cifras oficiales de bajas, pero Ucrania estima que Moscú ha sufrido hasta 1.641.489 bajas entre muertos y heridos desde febrero de 2022, una cifra que supera los 1,5 millones de militares en servicio activo con los que cuenta el país.

Por su parte, según un análisis del Financial Times basado en registros filtrados de Rosstat, al menos 1.229 soldados rusos se suicidaron entre 2022 y septiembre de este año, lo que supone una tasa de suicidio más del doble de la registrada entre la población general.

Los casos también aumentaron de forma sostenida durante la guerra, de 235 en 2023 a unos 300 en 2024 y 371 en 2025, una tendencia que podría llevar la cifra a superar los 400 suicidios este año.

Más de 600 de las muertes se registraron en zonas del frente ocupadas en parte por Rusia, donde se han librado algunos de los combates más intensos y prolongados de la guerra.

El lunes se dio a conocer que hasta 700.000 soldados rusos podrían haber muerto en el conflicto desde 2022, según datos confidenciales de Rosstat revelados en un ataque informático a principios de este mes.

Según estimaciones de los medios rusos independientes Meduza y Mediazona, que operan desde el exilio, unos 490.000 soldados rusos murieron hasta septiembre de 2026, cifra que superaría los 700.000 si se incluyen los desaparecidos en combate.

En septiembre, Ucrania afirmó que Rusia había sufrido unas 300.000 bajas solo en 2026, lo que representa el 18 % del total registrado desde el inicio de la invasión, pese a que ese período equivale apenas al 16 % de la duración de la guerra.

Por su parte, los servicios de inteligencia británicos estimaron ese mismo mes que alrededor de 500.000 soldados rusos habían muerto desde el comienzo de la invasión.

open image in gallery Vista aérea de edificios destruidos en la ciudad de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, cerca de la línea del frente, a finales del año pasado ( AFP/Getty )

Según funcionarios occidentales, el nivel de bajas rusas es cada vez más difícil de sostener. En agosto, estimaron que el Kremlin perdía unos 6.000 soldados más al mes de los que lograba reclutar.

La situación se agravó en octubre de 2026, que, según el Estado Mayor de Ucrania, fue el mes con más bajas rusas en combate desde el inicio de la invasión en 2022.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda psicológica inmediata, puedes llamar o enviar un mensaje de texto al 988, o ingresar a 988lifeline.org para acceder al chat de la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis.

Este servicio es gratuito, confidencial y está disponible para todas las personas las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cercana.

Traducción de Leticia Zampedri