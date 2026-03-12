Esuatini recibe a tercer grupo de migrantes deportados por EEUU

Cuatro migrantes africanos más deportados desde Estados Unidos llegaron a Esuatini, informaron las autoridades el jueves.

Se trata del tercer grupo de deportados que el gobierno del presidente Donald Trump envía al país africano. Son los más recientes de más de 40 deportados enviados a África como parte de acuerdos en gran medida secretos con al menos siete naciones africanas, denunciados por grupos de derechos y otros.

Otros países que han alcanzado acuerdos de deportación a terceros países con el gobierno de Trump son Ghana, Ruanda, Uganda, Camerún, Guinea Ecuatorial y Sudán del Sur.

En el grupo más reciente de deportados que llegó a Esuatini, un país sin salida al mar, iban un tanzano, un sudanés y dos ciudadanos somalíes que serían repatriados a sus respectivos países de origen, señaló el gobierno en un comunicado, sin dar sus nombres ni indicar dónde están retenidos.

Desde julio pasado, Estados Unidos ha enviado al menos a 19 personas en tres grupos a Esuatini como parte de su enfoque de línea dura hacia la inmigración. Washington indicó que el primer grupo de cinco hombres enviado al país africano en julio estaba compuesto por delincuentes condenados que tenían órdenes de deportación. Un hombre jamaiquino de ese primer grupo fue repatriado a su país de origen en septiembre.

El gobierno de Esuatini informó el jueves que otro ciudadano de un tercer país ya recibió sus documentos de viaje y “saldrá del país en breve”. Agregó que continúan las conversaciones con otros países de origen para los restantes ciudadanos de terceros países.

Tras la llegada de los deportados más recientes, el gobierno de Esuatini afirmó que “reitera su compromiso de garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de los ciudadanos de terceros países mientras permanezcan en el país”.

Las deportaciones a Esuatini, un diminuto reino que limita con Sudáfrica, donde el rey tiene plenos poderes y ha sido acusado de reprimir movimientos a favor de la democracia, han provocado protestas de grupos cívicos.

El gobierno de Trump ha gastado al menos 40 millones de dólares para deportar a aproximadamente 300 migrantes a países distintos de los suyos en África, Centroamérica y otros lugares, según un informe elaborado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y publicado el mes pasado.

