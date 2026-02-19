Estados Unidos está reforzando su presencia militar en Medio Oriente y, según diversos reportes, podría estar en condiciones de lanzar un ataque contra Irán incluso a partir del sábado.

Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado en las últimas semanas, después de que Donald Trump denunciara la represión del régimen iraní contra manifestantes e instara al país a alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear.

En paralelo al endurecimiento del discurso entre ambos gobiernos, también se ha intensificado el despliegue militar estadounidense en la región. El portaaviones USS Abraham Lincoln fue visto esta semana frente a las costas de Omán, y próximamente se le sumará el USS Gerald R. Ford, considerado el buque de guerra más grande del mundo, con un costo estimado de 13.000 millones de dólares.

El refuerzo incluye además destructores y buques de combate especializados posicionados para cubrir el flanco sur de Irán, mientras aviones F-15 y EA-18 han incrementado su presencia en bases militares situadas al oeste del país.

El USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande del mundo, fue enviado a la región ( AP )

Trump advirtió el miércoles que, si Irán no acepta un acuerdo, podría ser “necesario” lanzar un ataque desde la base de Diego García o desde la base aérea RAF Fairford, lo que potencialmente implicaría a Reino Unido en el conflicto.

Por su parte, Irán aseguró que está preparado para responder. El ayatolá Ali Jameneí afirmó esta semana que Estados Unidos “podría ser golpeado con tal fuerza que no pueda levantarse” si reanuda los ataques contra el país.

Refuerzo naval en la región

El USS Abraham Lincoln se encuentra actualmente en el mar Arábigo, mientras que el USS Gerald R. Ford cruza el estrecho de Gibraltar y podría quedar posicionado al sur de Chipre en los próximos días.

Los portaaviones operan con el respaldo de destructores que integran un grupo de ataque. En total, once destructores desplegados en la región se sumarían a tres buques de combate litoral. También hay entre dos y tres submarinos de ataque —al menos uno con capacidad nuclear— equipados con misiles Tomahawk.

El ayatolá Ali Jameneí lanzó una advertencia mientras el USS Gerald R. Ford se aproximaba esta semana al Mediterráneo: “Un portaaviones es un artefacto peligroso, pero más peligrosa que el portaaviones es el arma que puede enviarlo al fondo del mar”.

El USS Gerald R. Ford frente a la costa de la isla de St. Thomas, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, el 24 de enero ( Planet Labs PBC )

Entre las amenazas formuladas por Teherán esta semana estuvo el cierre del estrecho de Ormuz —por primera vez desde la década de 1980— para realizar maniobras navales, en un contexto en el que el jueves también llevó a cabo nuevos ejercicios junto a Rusia en el mar de Omán.

Estados Unidos no necesariamente tendría que desplegar su segundo portaaviones en la zona para que participe en un eventual conflicto con Irán.

Sin embargo, ubicar el buque nuclear de 333 metros en el Mediterráneo oriental podría contribuir, en caso necesario, a la protección de Israel y Jordania.

Estados Unidos refuerza sus opciones aéreas

Jordania alberga la base aérea Muwaffaq Salti, donde en los últimos días Washington ha incrementado la presencia de aviones de combate y de transporte.

En la pista se han observado aviones F-15 y A-10 Warthog, junto con aeronaves de carga C-130, como parte del despliegue que incluye además a unos 10.000 efectivos estadounidenses distribuidos en distintas bases de la región.

Más allá de Medio Oriente, el despliegue de aeronaves modernas y de largo alcance amplía las opciones operativas de Washington ante un eventual ataque, mientras registros de seguimiento aéreo muestran el traslado de aviones cisterna Boeing KC-135 hacia Europa y la región, lo que sugiere preparativos para misiones de mayor alcance con capacidad de reabastecimiento en vuelo.

EEl verano pasado, bombarderos B-2 despegaron desde la Base Aérea Whiteman, en Misuri, y completaron una misión de 36 horas —con múltiples reabastecimientos en el aire— antes de atacar objetivos en Irán y regresar a territorio estadounidense.

F/A-18 Super Hornet del Escuadrón de Ataque 14 aterrizan en la cubierta del USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo ( US Centcom )

Esta semana, Estados Unidos ha desplazado más de 50 cazas F-35, F-22 y F-16 a la región ampliada, según informó Axios, que citó a un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato y datos de radar. Entre los dos portaaviones actualmente desplegados existe capacidad adicional para albergar hasta 180 aeronaves.

Trump también planteó que, si Irán no accede a un acuerdo, “podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y la base aérea ubicada en Fairford” para responder ante lo que describió como un régimen “altamente inestable y peligroso”.

La RAF Fairford, en Gloucestershire, es una base operada por Estados Unidos que funciona como punto avanzado para bombarderos estratégicos.

Un vocero del Ministerio de Defensa declaró a The Independent: “Como es habitual, no comentamos sobre la actividad operativa de otras naciones, incluido el uso de bases del Reino Unido por parte de terceros”.

Agregó que cualquier operación propuesta por Estados Unidos desde una base en territorio británico sería evaluada caso por caso.

Aviones estadounidenses A-10, armados con cañones Gatling de 30 mm, figuran entre las aeronaves en estado de alerta (foto de archivo) ( Centcom )

En paralelo, Estados Unidos parece estar reforzando sus defensas aéreas ante una posible represalia iraní. El año pasado, un ataque israelí contra instalaciones vinculadas al programa nuclear de Irán fue seguido por una respuesta iraní contra una base militar estadounidense en Qatar.

Washington podría estar preparándose para un escenario similar mediante el despliegue de múltiples vuelos de aeronaves de transporte C-5 Galaxy y C-17 Globemaster, con el objetivo de trasladar sistemas de defensa aérea a sus bases en la región.

Según varios medios estadounidenses, altos funcionarios de seguridad nacional informaron a Trump que las fuerzas armadas podrían estar listas para atacar Irán a más tardar el sábado. Sin embargo, un alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato, advirtió que podrían transcurrir semanas antes de que todos los recursos estén plenamente posicionados.

“El presidente ha ordenado mantener el refuerzo en la región, incluida la llegada del segundo grupo de portaaviones, y prevé que todas las fuerzas estén desplegadas para mediados de marzo”, afirmó.

Traducción de Leticia Zampedri