El principal general de Trump intenta frenar una guerra con Irán, según informe

Uno de los principales generales del presidente Donald Trump le habría advertido que no ordene ataques aéreos contra Irán, según distintos reportes.

El mandatario ha amenazado en reiteradas ocasiones con emprender una acción militar contra el régimen del ayatolá Jamenei, en medio de la creciente preocupación por la capacidad de enriquecimiento nuclear del país. Sin embargo, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, habría advertido que la enorme cantidad de recursos que exigiría una guerra con Irán podría dejar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos considerablemente debilitadas.

Fuentes dijeron a Axios que Caine, quien respaldó la captura del ahora depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, considera que lo que está en juego con Irán es demasiado alto. En ese sentido, una de ellas lo describió como un “guerrero renuente” y precisó que, aunque no impulsa ataques contra la nación de Medio Oriente, apoyaría cualquier decisión que tome Trump.

El general Dan Caine habría advertido a Donald Trump que no lance ataques aéreos contra el régimen iraní ( AP )

El presidente, sin embargo, aseguró ante sus seguidores en Truth Social que Caine cree que una guerra con Irán podría “ganarse fácilmente”.

“El general Caine, como todos nosotros, preferiría no ver una guerra, pero si se toma la decisión de ir contra Irán a nivel militar, en su opinión será algo que se ganará fácilmente”, escribió.

En el mismo mensaje, Trump calificó de “100 % incorrecto” un artículo de The Washington Post, que había informado que Caine manifestó preocupación por el posible agotamiento de las reservas de municiones de Estados Unidos debido al apoyo a Israel y a la defensa de Ucrania.

En reuniones separadas, Caine manifestó su preocupación por la magnitud de una posible guerra con Irán y advirtió que la campaña podría complicarse ante la falta de respaldo de aliados, según informó The Washington Post.

De acuerdo con Axios, Caine es el único líder militar que asesora a Trump sobre un eventual ataque. No obstante, un vocero del Estado Mayor Conjunto se negó a detallar el contenido de esas conversaciones.

“En su papel como asesor militar del presidente, del secretario de Defensa y del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente del Estado Mayor Conjunto presenta una variedad de opciones militares, junto con consideraciones adicionales y los impactos y riesgos asociados, a los líderes civiles responsables de las decisiones de seguridad de Estados Unidos”, declaró a Axios el vocero Joe Holstead. “El presidente del Estado Mayor ofrece estas opciones de manera confidencial”.

Trump ha advertido al ayatolá Jamenei que abandone cualquier posible plan de enriquecer material nuclear ( Office of Iran's Supreme Leader )

Funcionarios dijeron a The Wall Street Journal que el presidente aún no ha tomado una decisión sobre enviar tropas estadounidenses para derrocar al régimen de Jamenei. No obstante, las mismas fuentes indicaron que el consejo de Caine probablemente influya en su determinación.

En este contexto de creciente tensión con Irán, Estados Unidos ha desplegado la mayor concentración de poder aéreo en Medio Oriente desde la invasión de Irak en 2003: un grupo de ataque de portaaviones ya llegó a la región y un segundo permanece en el mar Mediterráneo.

Según un exfuncionario de Defensa citado por The Washington Post, desmantelar el programa de misiles iraní requeriría ataques contra cientos de objetivos en todo el país, muchos de ellos sitios de lanzamiento móviles que utilizan redes de transporte para desplazarse dentro de un territorio tres veces más grande que Irak. Además, un intento por derrocar al ayatolá Jamenei ampliaría el abanico de blancos a miles de instalaciones y podría comprometer a Estados Unidos en una campaña de varios meses.

Mientras tanto, las negociaciones entre Trump y el gobierno iraní por un acuerdo nuclear atraviesan un fuerte estancamiento, ya que Estados Unidos busca garantizar que Irán abandone cualquier plan de enriquecimiento de material nuclear, según declaró Steve Witkoff, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró a CBS News que su país no está dispuesto a aceptar un acuerdo en esos términos.

Las tensiones en Irán siguen en aumento, con protestas que estallan en varias universidades del país ( WANA )

Ahora, ambos países aceleran gestiones de último momento para intentar alcanzar un acuerdo antes de la reunión prevista en Ginebra el jueves. En ese encuentro, Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, representarán a Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el gobierno iraní enfrenta una situación delicada tras las olas de protestas que recorrieron el país en diciembre y enero. La agencia Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, sostiene que al menos 7.000 personas murieron en la represión posterior a esas manifestaciones.

La tensión volvió a escalar el sábado con una nueva ola de protestas antigubernamentales lideradas por estudiantes en varias universidades iraníes. De hecho, la BBC verificó movilizaciones en al menos ocho centros de Teherán durante el fin de semana, además de manifestaciones en Mashhad e Isfahan.

En algunas concentraciones, estudiantes quemaron la bandera de la República Islámica y exhibieron la antigua enseña nacional previa a la Revolución Islámica de 1979, mientras coreaban consignas como “Muerte al Ayatolá”.

Traducción de Leticia Zampedri