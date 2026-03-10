¿Qué es el fósforo blanco? El arma por la que acusan a Israel de atacar zonas de Líbano

Israel utilizó fósforo blanco de forma ilegal sobre viviendas en Líbano, según evidencias reunidas por Human Rights Watch (HRW).

La organización informó que verificó y geolocalizó siete imágenes en las que se observa la detonación aérea de municiones de fósforo blanco sobre una zona residencial de la ciudad de Yohmor, en el sur del país.

En esas imágenes también aparecen trabajadores de defensa civil que responden a incendios en al menos dos viviendas y un automóvil en esa misma área el 3 de marzo.

HRW señaló que la forma de la nube de humo producida por las detonaciones coincide con el “nudo” característico que se forma cuando las cargas de un proyectil de artillería con fósforo blanco se dispersan y estallan en el aire.

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí sobre zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para la población civil”, afirmó Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano en HRW. “Los efectos incendiarios del fósforo blanco pueden causar la muerte o provocar lesiones atroces que implican sufrimiento de por vida”.

El uso de armas químicas constituye una violación directa del derecho internacional humanitario, según Human Rights Watch (HRW). En este sentido, la organización afirmó que el uso de fósforo blanco detonado en el aire es “ilegalmente indiscriminado” en zonas pobladas y que “no cumple” con el requisito legal de tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil.

Por ese motivo, HRW pidió a Israel que detenga de inmediato esta práctica. También instó a sus aliados —Reino Unido, Estados Unidos y Alemania— a suspender el suministro de armas y a imponer sanciones específicas contra funcionarios que, según sostiene, están “acusados de estar implicados en crímenes graves”.

Un proyectil que parece contener fósforo blanco, disparado por artillería israelí, explota sobre una vivienda en al-Bustan, una aldea libanesa ubicada a lo largo de la frontera con Israel, el 15 de octubre de 2023

¿Qué es el fósforo blanco?

El fósforo blanco es una sustancia química sólida y cerosa, por lo general amarillenta o incolora, que emite un olor característico a menudo comparado con el del ajo.

Al quemarse, produce un humo blanco denso e irritante y se enciende casi de inmediato al entrar en contacto con el oxígeno a temperaturas superiores a 30 °C. Una vez que prende, resulta muy difícil de apagar y tiende a adherirse a superficies como la piel o la ropa.

Los ejércitos pueden utilizarlo legalmente para iluminar el campo de batalla, generar cortinas de humo o como agente incendiario.

¿Qué tan peligroso es?

El fósforo blanco es peligroso para los seres humanos por todas las vías de exposición y resulta especialmente dañino para los ojos. Además, puede afectar gravemente la respiración.

También puede provocar quemaduras profundas y severas, que en algunos casos llegan a penetrar hasta el hueso. A esto se suma que la sustancia puede absorberse en cantidades tóxicas a través de la piel, la boca o la nariz.

Los efectos sistémicos pueden aparecer hasta 24 horas después de la exposición y provocar colapso cardiovascular y coma. En los casos más graves, la exposición puede causar la muerte por shock severo o por daños en el sistema nervioso central.

El fósforo blanco puede causar quemaduras profundas y graves, incluso llegar a penetrar hasta el hueso

¿Existen antecedentes de acusaciones contra Israel por el uso de fósforo blanco?

HRW ya había documentado el uso generalizado de fósforo blanco por parte del ejército israelí entre octubre de 2023 y mayo de 2024 en aldeas fronterizas del sur del Líbano.

Según la organización, las fuerzas israelíes emplearon esta sustancia en al menos 17 municipios de esa región. En cinco de ellos, municiones detonadas en el aire se utilizaron de forma ilegal sobre zonas residenciales pobladas.

Además, HRW recopiló videos verificados y testimonios de testigos que muestran múltiples detonaciones aéreas de fósforo blanco disparado por artillería sobre la zona portuaria de la ciudad de Gaza y en dos áreas rurales a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano los días 10 y 11 de octubre de 2023.

Más recientemente, tras la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbolá iniciada el 2 de marzo, al menos 217 personas murieron en Líbano hasta el 6 de marzo, según el Ministerio de Salud. Asimismo, cientos de miles de personas han sido desplazadas.

Proyectiles que parecen contener fósforo blanco, disparados por artillería israelí, explotan sobre Dahaira, una aldea libanesa en la frontera con Israel, en el sur del Líbano, el 16 de octubre de 2023

¿Cómo respondió Israel a las acusaciones?

Un vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijo a The Independent que el ejército israelí “no tiene conocimiento ni puede confirmar” el uso de proyectiles con fósforo blanco en Líbano. También señaló que las FDI no han visto las imágenes en las que, según Human Rights Watch, se sustentan las acusaciones, por lo que por el momento no pueden pronunciarse.

El ejército añadió que las principales granadas de humo utilizadas por las FDI no contienen fósforo blanco. Sin embargo, indicó que sí cuenta —“como muchos ejércitos occidentales”— con proyectiles de humo que contienen cierta cantidad de esta sustancia, los cuales, según afirmó, son legales conforme al derecho internacional.

De acuerdo con el comunicado, estos proyectiles de humo “tienen similitudes visuales” con el fósforo blanco, pero se utilizan para crear cortinas de humo. Además, sostiene que, según las directivas de las FDI, no se emplean para atacar objetivos ni para provocar incendios, y que no se usan en zonas densamente pobladas, salvo en determinadas excepciones.

Israel ya había rechazado previamente las acusaciones sobre el uso ilegal de fósforo blanco en Líbano en 2023.

El 3 de marzo de este año, el vocero militar israelí en árabe, Avichay Adraee, emitió a las 5:27 a. m. una orden en la que indicaba que los residentes de Yohmor y de otros 50 pueblos y localidades “debían evacuar de inmediato [sus hogares] y alejarse de las aldeas a una distancia de al menos 1.000 metros, hacia zonas abiertas fuera del pueblo”.

Más tarde, a las 12:12 p. m. de ese mismo día, Adraee repitió el mensaje. Por su parte, Human Rights Watch señaló que no ha podido verificar si había personas en la zona ni si hubo heridos como consecuencia del uso de fósforo blanco.

Traducción de Leticia Zampedri