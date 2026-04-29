Perder un trabajo no impediría que casi la mitad de los adultos estadounidenses intentaran verse y sentirse bien.

Según una encuesta realizada en EE. UU. en marzo por Zenoti, plataforma de software de inteligencia artificial para la belleza y el bienestar, alrededor del 46 % de los consumidores mayores de 18 años afirmaron que se endeudarían para mantener sus rutinas de belleza y bienestar si perdieran su trabajo.

Los encuestados también están dispuestos a hacer otros sacrificios por su bienestar, como reducir su vida social, aplazar las vacaciones y disminuir sus ahorros y el pago de deudas.

El análisis de las tendencias de gasto realizado por la encuesta reveló que, tras perder el empleo, lo más probable es que la gente se endeude utilizando tarjetas de crédito para mantener las apariencias.

Los hábitos de consumo indican que quedarse sin empleo podría impulsar aún más el gasto en productos de belleza, según el estudio. Alrededor del 33 % de los encuestados afirmó haber aumentado sus rutinas de autocuidado debido al estrés o al agotamiento laboral.

open image in gallery Los encuestados también están dispuestos a hacer otros sacrificios en aras del cuidado personal, como limitar su vida social, posponer las vacaciones o reducir los fondos destinados al ahorro y al pago de deudas ( Getty Images for LFC )

La soledad, el estrés financiero y los cambios importantes en la vida —situaciones que puede generar la pérdida del empleo— se encuentran entre las principales razones por las que las personas aumentan su gasto en belleza y bienestar. Sin embargo, hubo una excepción: el 45 % de los encuestados afirmó que reduciría la frecuencia de sus citas en salones de belleza.

El estudio pone de manifiesto las concesiones que hacen los estadounidenses al afrontar el aumento de los precios. Si bien muchos no escatiman en gastos en el cuidado personal, están dispuestos a sacrificar otros aspectos para estabilizar sus finanzas.

El entretenimiento está en la cuerda floja para los consumidores. Alrededor del 40 % de los estadounidenses han cancelado al menos una suscripción a un servicio de streaming en los últimos tres meses, según un estudio de la red de asesoría profesional Deloitte. El hogar promedio gasta 69 dólares al mes en estos servicios, señalaron.

open image in gallery Los restaurantes son el ámbito en el que más se recorta el gasto, ya que los consumidores buscan formas de ajustar sus finanzas ( AFP )

Otro elemento frecuente en los recortes de gastos durante el último año ha sido comer fuera. Según un estudio de mayo de 2025 de la empresa de análisis y noticias del sector minorista Chain Store Age, el 61 % de los adultos estadounidenses mayores de 21 años ha reducido su gasto en restaurantes. Además, los consumidores están haciendo sacrificios en su armario: poco más de la mitad (52 %) afirma haber reducido sus gastos en ropa y calzado.

La reducción de costes refleja la preocupación nacional por las finanzas de los hogares ante los altos precios de la gasolina y la creciente inflación.

Los consumidores son hoy más pesimistas sobre su futuro financiero que durante la Gran Recesión de EE. UU. que inició en 2008. Según una encuesta dela empresa Gallup publicada el martes, alrededor del 55 % de los consumidores afirmó que su situación financiera estaba empeorando, en comparación con el 49 % en 2008.

Traducción de Sara Pignatiello