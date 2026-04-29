Elon Musk subió al estrado por segundo día consecutivo el miércoles, en el marco del trascendental juicio que lo enfrenta a Sam Altman, cofundador de OpenAI. El hombre más rico del mundo acusa a Altman de haber traicionado las promesas iniciales de mantener la empresa como una organización sin fines de lucro, dedicada al beneficio de la humanidad.

El litigio se centra en los orígenes de OpenAI en 2015, cuando el creador de ChatGPT nació como una startup sin fines de lucro, financiada principalmente por Musk.

Desde entonces, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en una empresa capitalista, valorada actualmente en 852.000 millones de dólares. El juicio, que comenzó el lunes, se espera que dure aproximadamente tres semanas.

Musk, quien invirtió cerca de 38 millones de dólares en OpenAI entre diciembre de 2015 y mayo de 2017, compartió su versión de los primeros años de la organización y detalló cómo perdió la confianza en que Altman mantendría su compromiso con el modelo sin fines de lucro.

open image in gallery Musk detalló cómo perdió la confianza en que Altman mantendría su compromiso con el modelo sin fines de lucro. ( Reuters/Manuel Orbegozo )

Interrogado por su abogado Steven Molo, Musk afirmó que para finales de 2022 le preocupaba que estuviera intentando “robar la organización benéfica”.

“Resultó ser cierto”, manifestó Musk en el estrado, vestido con su habitual atuendo de tribunal: traje negro y corbata.

Altman, director ejecutivo de OpenAI, estuvo presente en el tribunal federal de Oakland, California, aunque no tenía previsto testificar el miércoles.

Los abogados de OpenAI han rechazan las acusaciones presentadas en la demanda civil de Musk y sostienen que nunca hubo promesas de que la empresa seguiría siendo una organización sin fines de lucro para siempre. La compañía ha argumentado que la demanda sólo busca socavar a OpenAI y reforzar a xAI, la empresa rival que Musk lanzó en 2023.