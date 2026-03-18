Por qué los estadounidenses están dejando de lado las tendencias de viaje virales

Puede que las tendencias virales de vacaciones dominen las redes sociales, pero la mayoría de los estadounidenses prefieren experiencias significativas.

Una encuesta realizada por Apple Vacations y Talker Research de 2.000 viajeros frecuentes reveló que, si bien el 51 % ha planeado un viaje inspirado en una tendencia popular, el 38 % no lo ha hecho y el 11 % no recordaba haberlo hecho.

Incluso entre aquellos que siguieron las tendencias de viaje, solo el 21 % afirmó que esos viajes siempre cumplieron con sus expectativas, mientras que casi uno de cada cuatro señaló que solo a veces, rara vez o nunca estuvieron a la altura de la gran expectación generada.

De hecho, el 59 % declaró haber visitado destinos que se veían mejor en Instagram o TikTok que en la realidad.

En lugar de perseguir la estética, los viajeros están priorizando las sensaciones que les transmite un viaje.

Alrededor del 35 % busca vacaciones que resulten cómodas y sencillas; el 31 % desea emociones fuertes; el 28 % simplemente busca desconectar; y el 26 % prioriza las experiencias reparadoras.

La curiosidad es el principal factor determinante a la hora de elegir un destino (44 %), seguida por la comodidad y la familiaridad (38 %), mientras que el 29 % se ve motivado por el crecimiento personal, la creatividad y el autodescubrimiento.

A pesar de la influencia de las redes sociales, el costo y la relación calidad-precio constituyen la máxima prioridad para el 23 % de los encuestados, tanto que el interés cultural y la conexión emocional son los preferidos por el 15 %.

En comparación, solo el 5 % afirmó que las tendencias de las redes sociales son su principal influencia.

“A fin de cuentas, la gente busca viajes que les hagan sentir bien, no solo viajes que se vean bien”, dijo Dana Studebaker, vicepresidenta de marketing de Apple Vacations. “Viajar está dejando de centrarse tanto en seguir la corriente de lo que es tendencia para enfocarse más en reconectar con uno mismo, con las personas con las que se viaja y con aquellos lugares que dejan una huella perdurable”.

Traducción de Leticia Zampedri