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Sube levemente confianza del consumidor en EEUU pese al alza de la gasolina

Matt Ott
EEUU CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
EEUU CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (AP)

La confianza de los consumidores en Estados Unidos aumentó modestamente en abril pese a la creciente ansiedad por el alza vertiginosa de los precios de la energía provocada por la guerra en Irán.

The Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor subió ligeramente a 92,8 en abril desde 92,2 en marzo.

Los comentarios de los encuestados sobre los precios, el petróleo, la gasolina y la guerra aumentaron en abril, mientras el precio promedio nacional de un galón de gasolina en Estados Unidos subió a 4,18 dólares esta semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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