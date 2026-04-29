Asamblea Legislativa de Florida aprueba nuevo mapa electoral favorable a republicanos

La Asamblea Legislativa de Florida aprobó un nuevo mapa parlamentario destinado a maximizar la ventaja de los republicanos en el estado, como parte de la batalla nacional por la redistribución de distritos que el presidente Donald Trump puso en marcha antes de las elecciones de mitad de mandato de este año.

La votación se produjo apenas dos días después de que el gobernador Ron DeSantis presentara su propuesta y el mismo día en que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto. La decisión podría dificultar que los demócratas impugnen los esfuerzos republicanos por redistribuir distritos parlamentarios de maneras que limiten la influencia de los votantes no blancos.

El mapa de DeSantis podría aumentar a 24-4 la ventaja republicana en la delegación de Florida ante la Cámara de Representantes, frente a la división actual de 20-8. La posible ganancia de cuatro escaños es la misma que los demócratas de Virginia esperan obtener a partir de un referendo reciente sobre redistribución de distritos, que está siendo impugnado en un tribunal estatal.

Es seguro que los nuevos distritos de Florida también enfrenten demandas, especialmente porque la Constitución estatal prohíbe la redistribución de distritos con fines explícitamente partidistas. DeSantis y sus asesores creen que esas disposiciones no serán un obstáculo legal porque ya fueron debilitadas anteriormente por la Corte Suprema de Florida y nuevamente por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos emitido el miércoles.

Los republicanos de Florida, cómodos con su supermayoría en ambas cámaras legislativas, dijeron poco sobre los nuevos distritos durante la vertiginosa sesión especial. La proponente de la medida, la representante republicana de Fort Myers Jenna Persons-Mulicka, limitó sus comentarios a respuestas cuidadosas sobre un “panorama legal en evolución” cuando los demócratas le preguntaron sobre el esfuerzo de redistribución.

“Creo que existe la probabilidad de que ese mapa sea ratificado frente a una impugnación legal”, manifestó la representante.

La oposición fue ruidosa pero inútil

Demócratas, activistas y algunos ciudadanos denunciaron el proceso como una maniobra partidista para complacer a Trump, impulsar las ambiciones futuras de DeSantis y perjudicar a la mayoría de los votantes registrados de Florida que no son republicanos.

“Ustedes hacen esto porque su papi en la Casa Blanca inyecta objetivos políticos nacionales en lo que debería ser un proceso impulsado por el estado”, les dijo a sus colegas republicanos la representante demócrata de St. Petersburg, Michele Rayner, antes de una votación de 83-28 a favor de la medida.

Más tarde, el Senado de Florida aprobó el plan por 21-17.

La representante demócrata de Jacksonville, Angie Nixon, reprochó a los republicanos por ceder el proceso de redistribución a DeSantis, cuyo segundo mandato vence en enero.

“Hasta donde yo sé, se suponía que nosotros éramos quienes debíamos trazar el mapa”, expresó, “y, sin embargo, permitimos que ustedes sigan cargándole el agua al gobernador, que ya es un político sin futuro y solo trata de averiguar cuál va a ser su próximo empleo”.

Demócratas reducidos en áreas metropolitanas

El nuevo mapa reconfigura distritos en zonas demócratas alrededor de Orlando, el área de Tampa-St. Petersburg y el sur de Florida alrededor de Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami. Los cambios podrían costarles sus escaños a los representantes Jared Moskowitz y Debbie Wasserman Schultz, entre otros.

DeSantis y sus asesores afirmaron antes y durante la sesión que el nuevo mapa es necesario para reflejar el crecimiento poblacional en áreas suburbanas y extraurbanas desde el censo de 2020 y para garantizar que Florida tenga un plan parlamentario “neutral en términos raciales”.

La propuesta daba por sentado el resultado de la decisión del miércoles de la Corte Suprema de Estados Unidos, que específicamente anuló un distrito parlamentario de Luisiana diseñado para que el electorado fuera mayoritariamente negro. Históricamente, los votantes negros se han alineado más con los demócratas, mientras que la mayoría de los votantes blancos tiende a inclinarse por los republicanos.

Los cambios en Florida incluyen la eliminación, en la práctica, de un distrito del sur de Florida casi mayoritariamente negro que estuvo representado por la representante Sheila Cherfilus-McCormick, una demócrata negra, hasta su renuncia a principios de este mes.

Los legisladores aceleraron las medidas

Desde el inicio de la sesión el martes por la mañana, los líderes republicanos actuaron con rapidez.

En una de apenas dos audiencias de comité, la presidenta del Comité de Reglas del Senado, Kathleen Passidomo, legisladora republicana de Naples, dijo que quería que “todas las personas que se han tomado el tiempo y han hecho el esfuerzo de venir al Capitolio tengan la oportunidad de hablar”. Luego declaró que cada orador tendría 30 segundos.

“Sé que no parece mucho, pero en realidad lo es, eh, si eres conciso”, comentó.

Deborah Courtney condujo más de dos horas desde Jacksonville y señaló que todos los ciudadanos que hablaron expresaron su oposición.

“¿Por qué están haciendo esta redistribución ahora?”, preguntó a los senadores. “Dudo que sus teléfonos hayan estado sonando sin parar con sus electores diciendo: ‘Oigan, necesitamos unos mapas nuevos’”.

Rob Woods llegó desde el área de Tampa, que con el nuevo mapa podría quedarse sin representación demócrata en la Cámara de Representantes. Woods, un hombre negro, les dijo a los senadores que es veterano y que “se convenció desde la primaria” de la idea de que Estados Unidos es una democracia de igualdad de oportunidades.

Ahora, “parece como si estuviéramos de vuelta en ese periodo de la Reconstrucción, retrocediendo hacia Jim Crow”, dijo, refiriéndose a las leyes de segregación racial establecidas en el siglo XIX.

En el pleno de la Cámara, Persons-Mulicka, republicana de Fort Myers, eludió detalles sobre qué factores se consideraron para el mapa. Reiteradamente lo calificó como “neutral en términos raciales”, citando el testimonio del asesor de DeSantis Jason Poreda, quien se atribuyó en exclusiva el mérito del mapa durante la sesión y no reveló los nombres de otros autores. Pero cuando se le preguntó por la declaración de Poreda de que examinó la afiliación partidista y los patrones de votación, Persons-Mulicka se resistió.

“No puedo hablar sobre la intención de quien trazó el mapa”, afirmó.

DeSantis presentó el mapa en Fox News

Persons-Mulicka y el senador Don Gaetz, quien propuso el mapa ante el Senado, eludieron preguntas sobre por qué DeSantis presentó el plan en Fox News.

Gaetz, un republicano de Crestview, confirmó que no participó en la elaboración del mapa y que reenvió la propuesta del gobernador a otros senadores tan pronto como la recibió la mañana del lunes.

No hay garantía de que los nuevos mapas en todo el país se desarrollen como esperan los dos partidos. Por ejemplo, Texas basó en gran medida sus líneas revisadas en el desempeño de Trump en 2024, redistribuyendo a los votantes del presidente entre más distritos para atraerlos hacia la columna republicana. Pero la popularidad de Trump ha disminuido desde su reelección, incluso entre votantes latinos que tienen un peso destacado en el estado.

Florida podría enfrentar un dilema similar. Crear más distritos con mayoría republicana podría dejar márgenes lo suficientemente estrechos como para permitir victorias demócratas, especialmente si este año hay una reacción anti-Trump en las urnas.

Algunos republicanos han expresado su preocupación por esa posibilidad, y un puñado de ellos votó en contra de la medida en la Legislatura de Florida.

El gobernador ya recibió un golpe por la sesión. Quería que los legisladores adoptaran regulaciones estatales sobre inteligencia artificial, supuestamente para proteger a los menores de material dañino, al tiempo que se revertían los mandatos de vacunación para estudiantes en las escuelas públicas de Florida. El presidente de la Cámara, Daniel Perez, republicano pero no aliado de DeSantis, frenó ambas ideas.

DeSantis calificó ese acto como “maniobras políticas”.

La líder de la minoría en la Cámara, Fentrice Driskell, demócrata de Tampa, lamentó que, a pesar de todo, los republicanos le entregaran a DeSantis el objetivo principal que quería.

“En destruir nuestra democracia, han estado alineados”, expresó, “y eso es lo que hicimos aquí hoy”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.