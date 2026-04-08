Tres profesiones que, según los expertos, están a salvo del avance de la IA

Esperar lo mejor, prepararse para lo peor: esa es una filosofía que podría proteger a millones de trabajadores a medida que la inteligencia artificial emerge como una amenaza para los empleos humanos.

Se prevé que alrededor del 7 % de la fuerza laboral estadounidense pierda sus empleos debido a la IA para 2035, según el banco de inversión Goldman Sachs.

“La IA no está por llegar; ya está aquí”, escribió Trevor Houston, director ejecutivo de la empresa de seguros e inversiones ClearPath Wealth Strategies, en un correo electrónico a The Independent .

“Este año, estamos viendo cómo la IA está reemplazando muchos trabajos repetitivos y orientados a procesos. Desde atención al cliente y asistencia administrativa hasta algunos puestos de mercadeo y finanzas. En áreas donde los procesos son predecibles, la IA se está implementando muy rápidamente”, agregó.

Aunque pueda parecer una noticia desalentadora para el mercado laboral, los expertos creen que hay varios puestos de trabajo que son más resistentes a la IA que otros.

open image in gallery “Por muy avanzada e inteligente que llegue a ser la IA, no podrá sustituir el aspecto fundamental de la enfermería”, escribió un experto ( Tamsin Starr/PA )

Enfermería

La enfermería es un campo que, según muchos expertos, resistirá relativamente bien la sustitución por inteligencia artificial. Parte de esa confianza se basa en las habilidades intrínsecas que requieren los profesionales de la enfermería para ayudar con éxito a los pacientes.

Un estudio de 2024 publicado en la revista médica Women's Health Nursing reveló que la inteligencia artificial tendrá dificultades para gestionar las emociones humanas complejas y para tomar decisiones éticas.

“Por muy avanzada e inteligente que llegue a ser la IA, no puede reemplazar el aspecto fundamental de la enfermería, que es el cuidado que requiere emociones y juicios humanos”, escribió la investigadora Hae-Kyung Jo.

“La IA carece de la capacidad para adoptar la filosofía de enfermería que se basa en la dignidad humana, y no se le puede responsabilizar por sus actos”, añadió.

Por su parte, Russell Twilligear, jefe de investigación y desarrollo de IA en BlogBuster, un servicio de producción de contenido basado en IA, afirmó que la enfermería se encuentra entre los principales sectores que, en su opinión, resistirán la próxima ola de sustitución de puestos de trabajo por parte de la IA.

“La razón de esto es que estos trabajos dependen del criterio humano, la confianza, el trabajo físico y la responsabilidad”, explicó a The Independent en un correo electrónico. Siguió: “La IA sin duda puede ayudar, pero ¿reemplazarlos por completo? Todavía faltan años para eso”.

Oficios especializados

Los expertos creen que los oficios —normalmente trabajos manuales y de obreros, como técnicos de climatización, electricistas o plomeros— se encuentran entre los más resistentes a la inteligencia artificial en el mercado laboral estadounidense.

Será difícil para la IA realizar las tareas físicas, a menudo complejas y que constan de varios pasos, que los trabajadores realizan a diario.

open image in gallery Las inversiones de capital privado en el sector comercial apuntan a la creencia de que este podría ser capaz de capear mejor el impacto total de la inteligencia artificial en el mercado laboral estadounidense. ( Getty Images )

“Muchos oficios requieren coordinación mano-ojo, destreza y flexibilidad, como por ejemplo un electricista o un plomero”, se lee en un análisis de la empresa All Trades Staffing Services, con sede en Utah, EE. UU. “Los robots no poseen la destreza ni el control motor necesarios para este tipo de trabajo”, se agrega.

¿Otra señal de que los trabajos manuales están más protegidos ante la sustitución por IA que otras ocupaciones? Según Julian Scadden, plomero y director ejecutivo de Nexstar Network, una consultora especializada en oficios, se ha observado un aumento en la compra de empresas de este tipo por parte de firmas de capital privado. Esta inversión podría indicar que los mercados financieros creen que los oficios pueden soportar mejor el impacto total de la IA en el mercado laboral estadounidense.

Gestores de crisis

Según la Universidad Franklin, con sede en Ohio, un gestor de crisis ayuda a una empresa a afrontar eventos inesperados mediante planes de capacitación, preparación y respuesta. Esta amplia categoría puede incluir puestos en gestión de emergencias, respuesta a emergencias y preparación para emergencias.

“La IA sin duda puede ayudar en cada uno de estos trabajos, pero no puede producir resultados iguales a los de los humanos”, dijo Jan Hendrik von Ahlen, director general y cofundador de la plataforma de empleo Jobleads, en un correo electrónico a The Independent.

Según un informe de la consultora Deloitte publicado en julio de 2025, los gestores de crisis deberían convertir los posibles temores a la IA en una exploración de sus beneficios.

“Las herramientas de IA pueden utilizarse para recopilar, analizar y resumir grandes conjuntos de texto: por ejemplo, las respuestas a las revisiones posteriores a incidentes”, escribe Deloitte, y detalla: “Esto puede servir de base para los informes posteriores a incidentes, la elaboración de observaciones y recomendaciones para su revisión”.

Traducción de Sara Pignatiello