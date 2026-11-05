Descubren frasco de perfume único de hace 2.000 años en casa de Pompeya

Los arqueólogos han descubierto un singular frasco de perfume de 2.000 años de antigüedad en un armario hallado entre las ruinas de la antigua ciudad de Pompeya, cerca de Nápoles, Italia, que fue abandonada tras la erupción del Vesubio en el año 79 d. C.

El armario fue hallado en Regio IX, Insula 11 de Pompeya, un yacimiento arqueológico de unos 44 m de longitud que fue excavado principalmente entre 1911 y 1912.

En la revista E-Journal degli Scavi di Pompei se descubrieron otros objetos, como cosméticos, pesas de plomo, 38 monedas de bronce y un collar de amuletos infantiles.

Hasta ahora, las excavaciones realizadas en Pompeya a lo largo de los siglos han desenterrado casi dos tercios de la antigua ciudad, revelando información sobre la vida de los antiguos romanos en aquella época.

El último hallazgo podría arrojar más luz sobre las prácticas cotidianas y la cultura material de la ciudad antes de la erupción del Vesubio en el año 79 d. C.

open image in gallery Rastros de una pequeña bolsa tal y como aparecieron durante la excavación del armario ( MIC- Parque Arqueológico de Pompeya )

Los investigadores encontraron los muebles en la parte trasera de una casa, aparentemente atribuidos a un hombre llamado Cornelius Maximus. Pero, según dicen, las inscripciones exactas ya no se podían ver. La casa tenía vistas a la Via dell'Abbondanza, uno de los principales ejes viales de la antigua ciudad.

Una de las habitaciones de la vivienda, identificada como comedor, tenía un suelo de cal con fragmentos de piedra blanca del siglo II a. C.

La casa parecía estar en remodelación cuando entró en erupción el volcán. Esto se podía deducir de las observaciones de que el techo no tenía decoración, solo yeso desnudo, y que además se había abierto una ventana posteriormente.

Los investigadores reconstruyeron el armario a partir de las ruinas, basándose en sus huellas. Los estantes del armario se derrumbaron cuando el techo de la habitación cedió durante el desastre, y la mitad quedó enterrada, mientras que la parte restante sobrevivió.

Entre los objetos hallados en el yacimiento se encontraban fragmentos de cerámica de uso cotidiano, ollas, una taza decorada con escamas que recuerdan a piñas y la base de un plato de vidrio.

open image in gallery Colgante con forma de zapato con alas ( MIC- Parque Arqueológico de Pompeya )

También había un pequeño amuleto con forma de zapato con alas, que probablemente formaba parte de un collar que se regalaba a los niños. Asimismo, según los investigadores, otros pequeños fragmentos de cerámica, vidrio, hueso y cristal encontrados en el yacimiento podrían haber formado parte del collar con el amuleto.

En el armario se encontraron varios objetos, entre ellos un frasco de perfume de cristal y una pequeña losa de pizarra que se utilizaba para moler pigmentos en la época romana.

“El inventario incluye pinzas y una losa de pigmentos (cotícula), un balsamario de vidrio, un quemador de perfumes y una linterna de bronce”, indicó el Parque Arqueológico de Pompeya en un comunicado. En conjunto, estos productos parecían el equivalente a una paleta de maquillaje de la época.

También había pequeñas pesas de plomo, colocadas en una pequeña caja de madera, de la que apenas quedan vestigios.

Los contrapesos de plomo parecen compatibles con el desarrollo de actividades comerciales, pero su función específica sigue siendo un misterio, según afirman los investigadores.

Traducción de Sara Pignatiello