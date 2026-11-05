Amenazas de bomba obligan a desviar varios vuelos en Europa tras falsas alarmas anteriores

Varios vuelos en Europa realizaron aterrizajes de emergencia el jueves después de ser desviados debido a amenazas de bomba, informaron las autoridades. Los incidentes se producen tras falsas amenazas a principios de semana que motivaron registros, desvíos y, en un caso, una escolta militar.

Más de una docena de vuelos procedentes de ciudades como Copenhague, Dublín, Helsinki, Madrid, Milán y Varsovia fueron objeto de amenazas de bomba. La mayoría fueron desviados a otros aeropuertos para aterrizajes de emergencia y otros llegaron sin problemas a su destino. Hasta ahora, las inspecciones no han encontrado materiales peligrosos o sospechosos.

Este tipo de amenazas no son un fenómeno nuevo, pero los últimos incidentes se producen en un momento de mayor tensión geopolítica y otras perturbaciones, como ataques a sistemas de refrigeración de supermercados, incursiones de drones en Europa y misteriosos activadores de aplicaciones de alerta. Las autoridades han advertido que abundan las amenazas híbridas.

La policía checa dijo que los registros de otros cuatro aviones que aterrizaron en Praga tras ser objeto de amenazas de bomba fueron negativos. No ofrecieron detalles sobre el origen de los vuelos.

Por otra parte, un vuelo de Dublín a Roma fue desviado a una base aérea militar en el oeste de Francia el jueves debido a una amenaza de bomba, informó la oficina del primer ministro francés. El avión aterrizó sin problemas en la base en Évreux, en Normandía, según la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu. Los 151 pasajeros y los seis miembros de la tripulación estaban a salvo y equipos militares de desactivación de bombas examinaban el aparato, añadió.

La oficina de Lecornu indicó que está siguiendo el incidente en tiempo real. Por el momento no se han revelado más datos.

Autoridades reportan “amenazas abstractas” a varios aeropuertos

Un vuelo de LOT Polish Airlines de Varsovia a Bruselas aterrizó en destino, donde las inspecciones no encontraron objetos peligrosos o sospechosos, informó la aerolínea. Otro de Wizz Air de Milán a Bucarest llegó sin problemas a la capital de Rumanía tras una amenaza de bomba, manifestó el portavoz del aeropuerto, Teo Postelnicu.

Un vuelo de Finnair de Helsinki a Roma aterrizó sin problemas en el aeropuerto Leonardo da Vinci de la ciudad italiana alrededor de las 9:30 de la mañana, escoltado por cazas de la fuerza aérea italiana, según un funcionario del aeropuerto con conocimiento de la situación. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones.

El funcionario dijo que se recibió una amenaza de bomba por correo electrónico y que se completaron los procedimientos de autorización de seguridad por parte de expertos policiales en desactivación de bombas, sin que se encontraran explosivos.

Un vuelo a Varsovia aterrizó en Viena tras un correo a las autoridades polacas que contenía una amenaza abstracta, dijo Stefan Loidl, portavoz de la policía en la provincia de Baja Austria. No se encontró nada en el registro y el avión continuó hacia Varsovia.

También hubo una amenaza abstracta al Aeropuerto de Viena relativa a otros cuatro vuelos —que se negó a identificar— pero las operaciones no se vieron interrumpidas. agregó.

Las autoridades polacas revisaron un vuelo de LOT que estaba a punto de salir de Varsovia hacia París el jueves por la mañana después de que se informara de una amenaza en el Aeropuerto Chopin de la ciudad, dijo el portavoz del aeropuerto, Piotr Rudzki. En última instancia no se identificó ninguna amenaza. Una pista del aeródromo fue cerrada temporalmente mientras las autoridades llevaban a cabo los procedimientos de seguridad estándar.

Tres vuelos de Ryanair con destino a Sofía, Bulgaria, tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia debido a amenazas de bomba a bordo. Dos de los vuelos, uno desde Copenhague, Dinamarca, y el otro desde Madrid, aterrizaron sin problemas en el Aeropuerto Vasil Levski de la capital búlgara, indicaron responsables del aeropuerto a reporteros. El tercero, que despegó desde el Aeropuerto Stansted en Londres, fue desviado y aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, dijo el director general del Aeropuerto de Plovdiv, Krassimir Peshev.

Falsas amenazas motivaron registros similares a principios de semana

Varios vuelos en toda Europa recibieron esta semana falsas amenazas de bomba que motivaron registros, desvíos y, en un caso, una escolta de la fuerza aérea italiana hasta el aterrizaje, de acuerdo con las autoridades.

Entre los vuelos afectados figuraban los de la aerolínea polaca LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair. Las falsas amenazas llegaron después de que un avión con destino a Bulgaria fuera desviado a Hungría tras recibir una amenaza de bomba similar mientras estaba en el aire. Nadie resultó herido.

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Charlton informó desde París y Biller desde Roma. Periodistas de The Associated Press en toda Europa contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.