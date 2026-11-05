Descubren que Marte emana gas, por lo que podría esconder actividad volcánica bajo su superficie

Un grupo de científicos ha descubierto que sale gas de Marte, lo que sugiere que algo está ocurriendo bajo su superficie.

Se han encontrado grietas recientes en la superficie marciana, lo que sugiere que el planeta rojo pudo haber tenido actividad geológica en su interior, y que tal vez aún la tenga. Los investigadores creen que el gas del interior del planeta está ascendiendo a la superficie.

Un nuevo estudio halló evidencia de que el gas cloruro de hidrógeno proviene del magma que se encuentra bajo la superficie marciana. Esto sugiere que podría existir una especie de vulcanismo latente en el interior del planeta.

En 2021, la sonda ExoMars Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea detectó cloruro de hidrógeno en la atmósfera de Marte. En la Tierra, este gas suele encontrarse emanando de chimeneas magmáticas, por lo que los científicos especularon que podría estar ocurriendo lo mismo en el planeta rojo.

Ahora, en una nueva investigación, los científicos espaciales han encontrado evidencia de que hay suficiente calor en el interior de Marte como para sustentar el vulcanismo bajo la superficie hasta hace poco, y tal vez todavía.

Los investigadores llevan mucho tiempo especulando con la posibilidad de que Marte tenga actividad volcánica. Posee los volcanes más grandes del sistema solar, aunque no está claro cuán activos son, y los sensores en su superficie han detectado “martemotos” similares a los que sacuden la Tierra.

Pero hasta ahora no se habían observado flujos de lava ni erupciones en el planeta. El nuevo hallazgo sugiere que esto podría estar ocurriendo bajo la superficie, con el gas filtrándose desde una cámara magmática, que comparan con una especie de conducto volcánico en el interior del planeta.

Los investigadores creen que, si Marte alguna vez tuvo actividad de este tipo, podría haber propiciado las condiciones para la vida. Por ejemplo, la lava que atravesaba la corteza podría haberse mezclado con el agua subterránea, creando pequeños focos donde la vida podría haber florecido de forma similar a como ocurre en la Tierra.

“Buscar vida marciana en las fisuras de la región de Alba Mons tendría mucho sentido”, afirmó Daniel Mège, profesor del Centro de Investigación Espacial de la Academia Polaca de Ciencias y coautor principal del nuevo artículo. Agregó: “Si los sistemas hidrotermales están activos, podrían contener los ingredientes y la energía necesarios para el desarrollo de microorganismos, además de protegerlos del entorno hostil y cambiante de la superficie”.

El trabajo se describe en un nuevo artículo titulado “Enigmatic HCl detections as a potential signature of igneous activity on Mars”(Enigmáticas detecciones de HCl como posible indicio de actividad ígnea en Marte), publicado en la revista Science Advances.

Traducción de Sara Pignatiello