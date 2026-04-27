Arqueólogos en Pompeya usan IA para reconstruir rostro de una víctima de erupción del Vesubio

Arqueólogos e investigadores del antiguo yacimiento romano de Pompeya han utilizado inteligencia artificial por primera vez para reconstruir digitalmente el rostro de una de las víctimas de la erupción del año 79 d.C. del monte Vesubio que sepultó la ciudad, lo que ofrece una nueva manera de comprender uno de los desastres naturales más famosos de la historia.

El retrato digital representa a un hombre que estaba entre dos víctimas descubiertas cuando intentaban huir de la ciudad hacia la costa de lo que hoy es Italia durante la erupción volcánica. Los investigadores creen que el hombre murió antes en el desastre, durante una intensa caída de restos volcánicos.

La reconstrucción fue desarrollada por el Parque Arqueológico de Pompeya en colaboración con la Universidad de Padua y se basa en datos de prospección arqueológica de excavaciones cerca de la necrópolis de Porta Stabia, justo fuera de las murallas de la ciudad antigua.

Pompeya, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO cerca de Nápoles, quedó enterrada bajo ceniza y piedra pómez cuando el monte Vesubio entró en erupción hace casi 2.000 años, preservando la ciudad y los restos de miles de sus habitantes con un nivel de detalle notable.

Los arqueólogos encontraron al hombre sosteniendo un mortero de terracota, que interpretaron como un intento improvisado de protegerse la cabeza de las pequeñas piedras volcánicas que caían como lluvia durante la erupción.

Relatos antiguos —incluidos los del escritor romano Plinio el Joven— describen a los residentes de Pompeya usando objetos para protegerse al tiempo que la ceniza y los escombros cubrían la ciudad.

El hombre también llevaba una lámpara de aceite, un pequeño anillo de hierro y 10 monedas de bronce, objetos personales que ofrecen pistas sobre sus últimos momentos, así como sobre la vida cotidiana en Pompeya antes de la catástrofe.

El retrato digital se creó mediante IA y técnicas de edición fotográfica diseñadas para traducir datos esqueléticos y arqueológicos en una apariencia humana realista.

“La magnitud de los datos arqueológicos es ahora tal que sólo con la ayuda de la inteligencia artificial podremos protegerlos y ponerlos en valor de manera adecuada", dijo en un comunicado el director del parque de Pompeya, Gabriel Zuchtriegel. "Si se utiliza bien, la IA puede contribuir a una renovación de los estudios clásicos”.

Los investigadores señalaron que el proyecto busca hacer que la investigación arqueológica sea más accesible y emocionalmente atractiva para el público, sin perder una base científica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.