Los antiguos romanos usaban el excremento como medicina, y ahora hay pruebas visuales

Según un nuevo estudio, es posible que los antiguos romanos utilizaran excrementos con fines medicinales (sí, en serio).

El descubrimiento lo realizaron científicos en Turquía tras encontrar “copos marrones oscuros” en una botella de 1.900 años de antigüedad, de forma alargada y delgada, que solía utilizarse para perfumes o maquillaje.

Sellada con arcilla, la botella fue encontrada en la antigua ciudad de Pérgamo, cerca de la actual ciudad de Esmirna, en el oeste de Turquía.

Tras realizar algunas pruebas, el equipo, dirigido por el profesor Cenker Atila, arqueólogo de la Universidad Sivas Cumhuriyet, descubrió que estas escamas eran, en realidad, excrementos humanos.

Quizás te preguntes: ¿y el olor?

open image in gallery ( Cenker Atila/Atelier Aromaterapi )

Bueno, los investigadores también observaron que había compuestos aromáticos como el carvacrol —que se encuentra en hierbas como el tomillo—, por lo que se pensó que se utilizaba para enmascarar el hedor, como un antiguo ambientador.

El uso de las heces como medicina puede parecer un concepto extraño (y repugnante), pero en la antiguedad griega y romana, a menudo lo recomendaban médicos como Galeno de Pérgamo, Hipócrates y Plinio el Viejo.

Por lo general, se sugería el uso de heces de animales para ayudar con problemas de salud, como inflamaciones, infecciones y trastornos reproductivos, según los textos médicos de la época.

open image in gallery ( Cenker Atila/Atelier Aromaterapi )

Según los documentos históricos, parece que las heces humanas se utilizaban para la “farmacología olfativa”, es decir, como una especie de tratamiento tópico para tratar inflamaciones o infecciones.

“A pesar de la abundancia de pruebas textuales, las confirmaciones materiales directas de los remedios basados en heces en la medicina romana siguen siendo excepcionalmente escasas”, escribieron Atila y sus colegas en su artículo, publicado en la revista Journal of Archaeological Science.

Añadieron: “Las fuentes antiguas dejan claro que los límites entre el uso cosmético y el medicinal eran difusos, y que los ungüentos a menudo difuminaban las distinciones entre curación, higiene y magia”.

Traducción de Sara Pignatiello