Avistan por primera vez en 20 años una rara especie de tiburón cerca de las islas Galápagos

Los científicos avistaron por primera vez en más de 20 años a uno de los depredadores más esquivos de las islas Galápagos: el tiburón martillo liso.

El hallazgo sugiere que el archipiélago, reconocido por su extraordinaria biodiversidad, aún guarda especies y comportamientos por descubrir. Además, aporta nuevos datos sobre la ecología y los patrones de movimiento de este tiburón, cuya presencia en las islas había pasado prácticamente desapercibida.

Los investigadores también documentaron por primera vez un grupo de tiburones martillo lisos juveniles en Galápagos.

“Las islas Galápagos son famosas por sus grandes cardúmenes de tiburones martillo festoneados, pero el tiburón martillo liso no se había registrado oficialmente en el archipiélago en más de 20 años”, explicó María Antonia, estudiante de maestría ecuatoriana de la Universidad Texas A&M en Galveston.

“Sabemos muy poco sobre dónde se alimentan, adónde se desplazan o cuál es el estado de sus poblaciones”, añadió.

open image in gallery Científicos estudian la ecología y las necesidades de conservación del tiburón martillo liso ( Universidad Texas A&M en Galveston )

Los investigadores confirmaron la identidad de la especie mediante análisis genéticos.

Según los científicos, las aguas de las islas Galápagos constituyen una importante zona de cría para estos tiburones, donde las crías pasan sus primeras etapas de vida antes de internarse en aguas más profundas.

Aun así, gran parte de la biología y la distribución del tiburón martillo liso sigue siendo un misterio, tanto en el Pacífico Tropical Oriental como en otras regiones del mundo.

Aunque a simple vista se asemeja al tiburón martillo festoneado, presenta diferencias sutiles. La más evidente es que carece de la hendidura central característica en la parte frontal de la cabeza de esa especie.

“Una vez que confirmamos, mediante análisis morfológicos y genéticos, que se trataba de tiburones martillo lisos, nos dimos cuenta de que teníamos una oportunidad increíble”, explicó María Antonia.

“Ahora estamos tratando de comprender por qué utilizan esta zona, cuánto tiempo permanecen en la bahía, en qué otros lugares de la isla se les puede encontrar y si están conectados con otras poblaciones del Pacífico Tropical Oriental”, añadió.

open image in gallery Investigadores de la Universidad Texas A&M en Galveston estudian la ecología y las necesidades de conservación del tiburón martillo liso ( Universidad Texas A&M en Galveston )

Actualmente, los investigadores utilizan herramientas avanzadas, como sistemas de video submarinos, análisis genéticos y estudios de dieta, para monitorear los movimientos del tiburón martillo liso dentro de la Reserva Marina de Galápagos.

“Estamos comparando el ADN de tiburones de toda la región para determinar si las Galápagos actúan como un puente entre las poblaciones del norte y del sur”, explicó María Antonia.

“También estamos analizando muestras fecales para entender de qué se alimentan los tiburones martillo lisos juveniles y seguimos estudiando a los ejemplares subadultos y adultos, que han resultado mucho más difíciles de capturar”, añadió.

Los científicos esperan que estos estudios les permitan comprender mejor los desplazamientos de esta esquiva especie y fortalecer las estrategias para su conservación.

Los tiburones martillo lisos están amenazados por la sobrepesca. Aunque pueden estar protegidos dentro de reservas marinas, con frecuencia se desplazan hacia aguas internacionales, donde la presión pesquera sigue siendo elevada.

“Muchas especies de tiburones migran por zonas fuera de las aguas protegidas, donde quedan expuestas a las flotas pesqueras internacionales. Todavía no sabemos si los tiburones martillo lisos siguen esas mismas rutas, pero esa es una de las preguntas que estamos tratando de responder”, señaló Antonia.

“Si logramos identificar sus zonas de cría, rutas migratorias y la conectividad entre sus poblaciones, podremos respaldar mejor las decisiones de conservación, no solo en las Galápagos, sino en todo el Pacífico Tropical Oriental”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri