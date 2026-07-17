El tiburón blanco macho más grande jamás rastreado en el Atlántico Norte occidental fue detectado recientemente cerca de un importante destino turístico de la costa este de EE. UU.

El dispositivo de rastreo GPS del tiburón de 4,2 m de largo conocido como “Contender” activó una alerta el jueves por la noche cerca de los Bancos Externos de Carolina del Norte. El dispositivo envía una señal a un satélite cuando está fuera del agua, lo que ayuda a la organización sin fines de lucro a rastrear a los tiburones.

En esta ocasión, el rastreador no estuvo expuesto el tiempo suficiente para determinar la ubicación exacta de Contender, pero un portavoz de la organización ambientalista OCEARCH declaró al periódico The Sun que es probable que el enorme pez de casi 770 kg se dirija hacia la costa este como parte de la migración estival anual de los tiburones.

“Los tiburones blancos del Atlántico Norte occidental suelen migrar hacia el norte y pasan el verano y principios del otoño alimentándose en las aguas del Cabo Cod (Massachusetts) o del Atlántico canadiense”, dijo el portavoz.

La región ofrece a los tiburones temperaturas del agua confortables, así como focas grises y grandes especies de peces de las que alimentarse.

open image in gallery El gran tiburón blanco conocido como “Contender” fue marcado en enero de 2025. Su dispositivo GPS activó una alerta esta semana ( OCEARCH )

Los expertos afirman que los tiburones blancos —los tiburones blancos y los grandes tiburones blancos son la misma especie— se alimentan de bancos de sábalos cerca de la costa de Long Island, en Nueva York, por ejemplo.

La última vez que se vio a Contender fue en la misma zona en abril, cuando el dispositivo GPS permaneció fuera del agua el tiempo suficiente para que los investigadores pudieran localizarlo.

Contender es un enorme tiburón blanco, pero ni mucho menos el más grande.

Deep Blue, el tiburón blanco más grande conocido que ha sido visto nadando frente a la costa de Oahu, Hawái, mide alrededor de 6 m y se estima que pesa 2.041 kg.

Estos tiburones, que sirvieron de inspiración para el libro que dio origen a la exitosa película Tiburón del cineasta Steven Spielberg, estrenada en el verano de 1975, nadan miles de kilómetros alrededor del mundo.

open image in gallery La conservacionista marina y buceadora Ocean Ramsey nada junto al tiburón blanco más grande que se conoce, Deep Blue, en agosto de 2020 ( AFP/Getty Images )

El ejemplar Contender fue marcado por primera vez en enero del año pasado frente a las costas de Florida y Georgia.

Desde entonces, ha recorrido más de 11.000 km en el océano Atlántico, nadando entre Florida y el Golfo de San Lorenzo, frente a las costas de Canadá.

Se espera que el rastreador de Contender proporcione datos en tiempo real sobre sus movimientos durante cinco años.

“Cada señal del Contender nos permite vislumbrar la vida de un tiburón blanco macho adulto: cómo se mueve, se alimenta y contribuye a la recuperación de la población”, declaró Chris Fischer, fundador de OCEARCH, en un comunicado el año pasado.

Contender recibió su nombre en honor a la empresa de construcción de barcos Contender Boats, que colabora con OCEARCH.

Para ver saber más sobre tiburones, no te pierdas la Semana del Tiburón de Discovery Channel, que comienza el 26 de julio.

Traducción de Sara Pignatiello