El calentamiento de los mares trae medusas y tiburones a las playas de Corea del Sur

El aumento de la temperatura del mar está atrayendo cada vez más medusas venenosas y tiburones hacia la costa de Corea del Sur, lo que supone una amenaza para nadadores, buceadores y la industria pesquera a medida que la temporada de verano alcanza su punto álgido.

Los expertos marinos afirman que la mayor preocupación es la medusa de Nomura, una especie gigante que puede alcanzar los 2 metros de diámetro y pesar hasta 200 kg.

Se reproduce en aguas cercanas a China y es arrastrada a aguas coreanas por las corrientes oceánicas, donde sus tentáculos infligen dolorosas picaduras a cualquiera que entre en contacto con ellos.

Los datos de seguimiento del South Korea's National Institute of Fisheries Science mostraron que la proporción de sitios de muestreo que informaron la presencia de la especie pasó de menos del 3 % a mediados de junio a más del 11 % a finales de junio.

En los alrededores de Jeju Island, en el sur, ocho de cada diez personas que realizaban labores de vigilancia habían avistado la especie este año, más del doble de la tasa registrada hace una década.

El problema va más allá de la playa. Las medusas de este tamaño pueden desbordar las redes de pesca, arruinar las capturas y aumentar significativamente los costos operativos de los pescadores que trabajan en la costa.

open image in gallery Tiburón tigre de arena con un tiburón sabueso rayado en la boca, en el Acuario COEX ( Getty )

Los científicos vinculan este aumento directamente con las temperaturas más cálidas del agua, lo que permite que la especie sobreviva y se propague con mayor facilidad que en los años más fríos.

Los tiburones también se están acercando a la costa. Los residentes de Gangneung, en la costa este, recibieron una alerta telefónica de emergencia el sábado tras avistarse tiburones a 4 km de la playa de Anmok, según informaron medios de comunicación surcoreanos.

También se confirmaron avistamientos cerca de Gyeongpo Beach y las autoridades locales aconsejaron a los nadadores y buceadores que extremaran las precauciones.

A finales de junio, el National Institute of Fisheries Science había contabilizado 46 tiburones grandes en aguas coreanas, casi cuatro veces la cifra registrada en la misma época del año anterior.

Las autoridades costeras respondieron instalando redes de seguridad en las playas más concurridas e instando al público a seguir las recomendaciones locales durante todo el verano.

Según el informe presentado por Corea del Sur ante la ONU, la temperatura de la superficie del mar en aguas coreanas aumentó aproximadamente 1,11 °C entre 1968 y 2015, casi 2,5 veces el aumento promedio mundial durante el mismo período.

El calentamiento de los mares altera la distribución y el comportamiento de las especies marinas, lo que atrae a los animales de aguas cálidas hacia el norte y más cerca de la costa.

Los científicos afirman que, sin reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero, las temperaturas de la superficie del mar alrededor de la península seguirán aumentando, lo que convertirá los aumentos estacionales en la actividad de medusas y tiburones en una característica cada vez más habitual de los veranos coreanos.

Traducción de Olivia Gorsin