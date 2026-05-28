Las palomas podrían orientarse con el hígado, según estudio

Una sorprendente corazonada podría ayudar a las palomas a encontrar el camino de regreso a casa.

Los animales usan diversas técnicas para orientarse, entre ellas, seguir las estrellas y recordar puntos de referencia clave. Aves, peces y tortugas se orientan usando el campo magnético de la Tierra como brújula. Pero aún no está claro cómo lo hacen exactamente.

Las palomas son un grupo bien conocido de viajeras frecuentes que pueden recorrer cientos de kilómetros (millas) en un solo día. Desde hace miles de años, los seres humanos las han utilizado para transportar noticias, notas y mensajes militares.

Desde hace tiempo, los científicos han intentado desentrañar cómo viajan las palomas sin perderse. Algunos creen que detectan señales magnéticas mediante moléculas sensibles a la luz en sus ojos, mientras que otros plantean que ocurre en el pico o en el oído interno.

“El sentido magnético ha sido este misterio durante casi 100 años”, afirmó Martin Wikelski, del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal en Alemania.

En un nuevo estudio, Wikelski y otros investigadores decidieron correr el velo sobre los secretos de navegación de las palomas. Buscaron pistas magnéticas en los órganos de las aves y hallaron una señal intensa en un lugar inesperado: el hígado.

Células inmunitarias especializadas en el hígado de las palomas descomponen los glóbulos rojos y almacenan hierro. Cuando los científicos privaron temporalmente a las palomas de esas células y las dejaron volar, las aves “simplemente no podían encontrar el camino”, afirmó Christian Kurts, de la Universidad de Bonn en Alemania. Eso sugirió que las células hepáticas ricas en hierro podrían desempeñar una función en su sentido de orientación.

Las brújulas magnéticas de las aves solo se desajustaban en días nublados. Eso se debe a que también usan el sol como guía de navegación.

Con anterioridad, los científicos se habían preguntado si las células inmunitarias podrían estar implicadas en la detección magnética, pero el nuevo estudio, publicado el jueves en la revista Science, es el primero en presentar una teoría plenamente desarrollada.

“Nunca lo habría imaginado, pero una vez que me lo explicaron, tiene sentido”, señaló Albert Kao, ecólogo del comportamiento de la Universidad de Massachusetts Boston, quien no participó en el estudio.

Las células inmunitarias se encuentran cerca de fibras nerviosas en el hígado. Esa podría ser la forma en que transmiten su “sentido magnético” al cerebro “y ayudan a las palomas a orientarse”, explicó la coautora del estudio Clivia Lisowski, de la Universidad de Bonn.

Los investigadores piensan que otras aves y animales, como los ratones, podrían poseer un GPS magnético similar. Pero expertos externos dicen que se necesita más trabajo para verificar que las palomas se orientan de esta manera y precisar cómo llegan estas señales al cerebro. Aunque los investigadores encontraron la señal magnética más fuerte en el hígado de las palomas, también se han observado células inmunitarias de este tipo en otras zonas, incluido el pico y el bazo.

Es posible que este rompecabezas magnético no tenga una única respuesta, escribieron el patólogo veterinario Simon Spiro y el biólogo Hal Drakesmith en un editorial adjunto. Las aves podrían usar distintas técnicas para percibir los campos magnéticos según la tarea, ya sea viajar largas distancias o encontrar un destino específico.

“De hecho, podría ser prudente tener más de una manera de volver a casa en la oscuridad”, escribieron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.