Un abogado que representa a uno de los acusados de la “casa de los horrores” de Ohio, EE. UU., afirma que fue la pobreza, y no la delincuencia, lo que propició el inquietante descubrimiento en su propiedad el mes pasado y el rescate de 16 niños de la miseria.

Hace un mes, la policía arrestó a Gary Siders (73) junto con su esposa, Christina Siders (67); su hijo, Gary Siders II (36); y su nuera, Elizabeth Siders (33), después de que se encontraran 16 niños viviendo en su casa en Hamden, Ohio, en condiciones deplorables.

Siders padre enfrenta 16 cargos por poner en peligro a menores. Su abogado, Dorian Baum, declaró al noticiero WCMH que el hombre estaba siendo procesado por su pobreza, no por negligencia.

“Todos deberían respirar hondo y dar un paso atrás porque, lamentablemente, cuando todo esto salga a la luz, lo que veremos será una entidad estatal que criminaliza la pobreza y poco más”, dijo Baum.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, declaró que los niños parecían “casi salvajes” cuando fueron rescatados por las autoridades. La policía describió zonas de la casa que eran inaccesibles debido a la acumulación de basura en su interior.

open image in gallery Desde la parte superior izquierda: Gary Siders II, Elizabeth Siders, Christina Siders y Gary Siders. Estos cuatro miembros de la familia han sido acusados de numerosos delitos de poner en peligro a menores después de que, a finales de junio, se encontrara a 16 niños viviendo con ellos en condiciones deplorables en una vivienda del condado de Vinton, en Ohio, EE. UU. ( Sheriff del Condado de Vinton )

“Parecían casi animales salvajes”, dijo Wilson refiriéndose a los niños, y añadió: “Era una imagen terrible”.

Durante una rueda de prensa, afirmó que los niños estaban confinados en gran medida a una única habitación de 3,65 m2.

Baum ha acusado a Wilson de sensacionalizar el caso, a pesar de que los Siders ni siquiera han sido acusados formalmente todavía.

“Este no es un asunto en el que el fiscal general debiera haberse entrometido, porque todo, desde estos videos hasta otras pruebas a las que he tenido acceso, al menos antes de la acusación formal, demuestra que el fiscal general no tenía ni idea de lo que estaba hablando, punto final”, declaró al medio.

El abogado también criticó duramente a la policía local por no haber asegurado la escena del crimen desde el descubrimiento. Wilson declaró al medio que el condado no contaba con el personal suficiente para asignar un agente a la vivienda.

“Esos agentes están atendiendo llamadas habituales. No pueden estar vigilando esa casa todo el tiempo”, declaró Wilson al medio, y agregó: “Si alguien entra ahí, hay muchas probabilidades de que salga herido”.

Los niños, cuyos padres son Elizabeth Siders y Gary Siders II, han sido puestos bajo custodia protectora. Siete de ellos necesitaron hospitalización, uno de ellos en estado crítico.

open image in gallery El abogado de uno de los sospechosos afirmó que había sido la pobreza, y no las acciones delictivas, lo que había originado las condiciones en las que se encontraba la vivienda ( AP )

open image in gallery La policía habló de partes de la casa a las que no se podía acceder debido a la acumulación de basura en su interior ( AP )

El distrito escolar local del condado de Vinton confirmó a los medios locales que no tenía registros que demostraran que alguno de los 16 niños —la mayor tiene 18 años— hubiera asistido alguna vez a la escuela en dicho distrito.

Las autoridades de Ohio han aprobado un millón de dólares para el cuidado de los niños mientras se determina su custodia permanente.

La policía no reveló cómo tuvo conocimiento de la casa de los Sider.

Los cuatro sospechosos se han declarado inocentes. El viernes, el abogado de Gary II presentó una moción ante el tribunal informando que su cliente se someterá a una evaluación de su capacidad mental para garantizar que esté en condiciones de ser juzgado.

Traducción de Sara Pignatiello